Ціни на нафту знизились на тлі перемовин Трампа і Путіна: яка ситуація на ринку

Ціни на нафту в середу, 19 березня, впали після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Росія погодилася на пропозицію США тимчасово припинили атакувати енергетичну інфраструктуру України, що може призвести до більшої кількості російської нафти на світові ринки.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 19 центів, або на 0,3%, до $70,37 за барель на 04:20 за Грінвічем (2:00 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 20 центів, або на 0,3%, до $66,70.

Президент РФ у вівторок погодився припинити атаки на українські енергетичні об'єкти, але не схвалив повне 30-денне припинення вогню, на яке сподівався Трамп.

"Угода знаменує собою позитивний крок на шляху до остаточного врегулювання (війни в Україні — ред.), оскільки припинення атак на українські енергетичні об'єкти знижує подальші ризики збоїв постачання нафти і утримує ціни на нафту під деяким тиском", — сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Росія є одним із найбільших постачальників нафти у світі, проте її видобуток скоротився з початком війни, до цього призвело впровадження санкцій щодо російських енергоносіїв.

На думку аналітиків, потенційне припинення вогню може призвести до пом'якшення санкцій, що може призвести до зростання постачання нафти та зниження цін.

Тарифи США на імпорт з Канади, Мексики та Китаю посилили побоювання рецесії, що також чинило тиск на ціни на нафту, оскільки це може вплинути на попит на сиру нафту.

За даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти у США зросли на 4,59 млн барелів за минулий тиждень. При цьому запаси бензину впали на 1,71 млн. барелів, а запаси дистилятів впали на 2,15 млн. барелів.

Нагадаємо, у понеділок, 17 березня, ціни на нафту зросли після того, як США пообіцяли продовжувати атаки на єменських хуситів доти, поки це, пов'язане з Іраном угруповання, не припинить напади на судноплавство в акваторії Червоного моря.