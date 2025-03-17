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Ціни на нафту зростають на тлі обіцянок США продовжити атаки проти єменських хуситів
У понеділок, 17 березня, ціни на нафту зросли після того, як США пообіцяли продовжувати атаки на єменських хуситів доти, поки це, пов'язане з Іраном угруповання, не припинить напади на судноплавство в акваторії Червоного моря.
Про це повідомило агентство Reuters.
Президент США Дональд Трамп розпочав військові удари по хуситах у суботу, 15 березня, через атаки угруповання на кораблі. Ця військова компанія може тривати протягом кількох тижнів.
На тлі таких новин ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 63 центи, або на 0,9%, до 71,21 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 62 центи, або на до 0,9%.
Китайські економічні дані також підтримали ціни на "чорне золото". Зростання роздрібного продажу прискорилося в січні-лютому, що стало приємним знаком для КНР.
"Ціни на нафту зростають завдяки кращим, ніж очікувалося, економічним даним Китаю, потенційним заходам стимулювання економіки в Китаї та поновленню напруженості на Близькому Сході, хоча поки що перебоїв з поставками не спостерігається», — заявив аналітик UBS Джованні Стауново.
За словами Тамаса Варги з брокерської компанії PVM, ринок нафти має "порівняно здорову фізичну ситуацію".
"Спади залишаються привабливими, хоча й є короткостроковими можливостями для покупок у невизначеній макроекономічній обстановці", — заявив він.
Аналітики агентства зазначають, що минулого тижня нафту трохи зросла, хоча ціна на нафту марки Brent цього року все ще знижується через побоювання з приводу уповільнення світової економіки, спричиненого загостренням торгової напруги між США та іншими країнами.
"План виробників нафти ОПЕК+ щодо збільшення видобутку нафти з квітня також чинив тиск на ціни. Однак перспектива посилення санкцій США проти Ірану більш ніж компенсує поступове збільшення видобутку ОПЕК+", — пояснив Оле Хансен із Saxo Bank.
Варто відзначити, що перспектива настання миру в Україні також вплинула на ціни у нафтовому секторі.
Нагадаємо, експорт сирої нафти зі США до Індії минулого місяця досяг найвищого рівня за останні два роки, оскільки нафтопереробні заводи в країні шукали альтернативні джерела постачання після посилення санкцій США щодо російських виробників і танкерів.