Нафта падає в ціні на тлі новин про збільшення видобутку ОПЕК+, нові мита США та призупинення допомоги Україні

Ціни на нафту продовжили падіння у вівторок, 4 березня, після повідомлень про те, що ОПЕК+ (організація країн — експортерів нафти та додаткові нафтовидобувні країни) продовжить заплановане збільшення видобутку в квітні, ринки готуються до впливу мит США на Канаду, Мексику і Китай та рішення Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні.

Про це пише агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent вранці впали на 57 центів, або на 0,8%, до $71,05 за барель, оскільки американська сира нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 39 центів, або на 0,6%, до $67.

"Поточна тенденція до зниження цін на нафту в першу чергу обумовлена ​​рішенням ОПЕК+ збільшити видобуток і введенням мит США", — сказав Даррен Лім, стратег із сировинних товарів у Phillip Nova.

Введені Трампом 25% мита на імпорт з Канади та Мексики набули чинності сьогодні. При цьому на канадські енергоносії мита становитимуть 10%, а імпорт китайських товарів збільшиться з 10% до 20%. Аналітики очікують, що мита вплинуть на економічну активність і попит на паливо, що призведе до зниження цін на нафту.

Китай негайно вжив заходів у відповідь, оголосивши про підвищення імпортних мит на низку американських сільськогосподарських і харчових продуктів на 10–15%, а також запровадивши експортні та інвестиційні обмеження для 25 американських компаній.

Додатковим фактором, що впливає на ціни на нафту, стало рішення президента США Дональда Трампа призупинив усю військову допомогу Сполучених Штатів Україні.

Як зазначає агентство, це, у свою чергу, може призвести до пом'якшення санкцій проти РФ та повернення на ринок більшого обсягу постачання нафти.

"Хоча це рішення спрямоване на поступове припинення попередніх скорочень видобутку, воно викликало побоювання щодо потенційного надлишку пропозиції на ринку", — зазначив Лім

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, такі як Росія, вирішили продовжити заплановане на квітень збільшення видобутку нафти на 138 000 барелів на добу, що стане першим збільшенням групи з 2022 року.

"Ідеальний шторм для сирої нафти посилився. Повідомлення про те, що США призупинили військову допомогу Україні, розглядаються як провісник скасування санкцій щодо російської нафти", — вважає аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Нагадаємо, ціни на нафту у понеділок, 3 березня, різко зросли, оскільки позитивні дані щодо виробництва з Китаю, найбільшого у світі імпортера сирої нафти, викликали оптимізм щодо попиту на паливо.