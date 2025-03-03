Ціни на нафту зростають, реагуючи на дані про збільшення виробництва у Китаї

Ціни на нафту у понеділок, 3 березня, різко зросли, оскільки позитивні дані щодо виробництва з Китаю, найбільшого у світі імпортера сирої нафти, викликали оптимізм щодо попиту на паливо.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на ранок понеділка, ціни на нафту марки Brent піднялися на 19 центів, або 0,3%, до $73,00 за барель, тоді як ціна нафти West Texas Intermediate коштувала $69,95 за барель (+0,3%).

Зростання відбулось після офіційних даних у суботу, які показали, що виробнича діяльність Китаю зросла у лютому найшвидше за три місяці, оскільки нові замовлення та більші обсяги закупівель призвели до значного зростання виробництва. Інвестори очікують на щорічне засідання парламенту Китаю, яке розпочнеться 5 березня, щодо подальших заходів для підтримки економіки.

Аналітик IG Тоні Сикамор вважає, що зростання цін на нафту могло бути спричинене тим, що "виробничий PMI Китаю NBS повернувся на територію розширення на вихідних". Однак він наголосив на тому, що економічна ситуація в країні може погіршитися через введення нових митних тарифів на експорт до США, яке заплановане на 4 березня.

Як показало опитування Reuters, на 2025 рік прогнози аналітиків щодо цін на нафту залишаються в основному стабільними, середня ціна Brent на рівні $74,63 за барель, оскільки вони очікують, що будь-який вплив подальших санкцій США буде збалансований достатньою пропозицією та можливою мирною угодою між Росією та Україною.

Хоча США закликають Ірак відновити експорт із напівавтономного регіону Курдистану, вісім міжнародних нафтових компаній, що працюють там, заявили, що не будуть відновлювати поставки через турецький порт Джейхан через відсутність ясності щодо комерційних угод і гарантій оплати минулого та майбутнього експорту.

Нагадаємо, що Росія продовжує постачати нафту до Китаю. З 30 січня по 16 лютого жоден з шістнадцяти танкерів, що завантажували нафту ESPO в східному порту Козьміно, не потрапив до списку санкцій США