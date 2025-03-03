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Нафтові ринки відреагували на сварку Зеленського та Трампа: що буде з цінами на АЗС у березні
Путін став вигодонабувачем наслідків скандалу між Зеленським та Трампом в Білому домі. Експерти вважають, що внаслідок цього він отримав шанс наростити експорт нафти на світовий ринок. В результаті котирування нафти West Texas Intermediate, що до перемовин росли почали падати. Водночас частина українських експертів побоюється, що погіршення відносин з США викличе послаблення гривні й це нівелює ефект від здешевшання нафти. У березні ринок пального готуватиметься до посівної, проте через низький попит це не вплине на ціни на АЗС.
Крім того, як повідомляє Reuters нафтові ринки очікують що 4 березня в США почнуть діяти 25% мита на товари з Мексики та Канади, а також 10% мита на товари з Китаю. Тарифна війна може сповільнити зростання світової економіки, спровокувати інфляцію і таким чином знизити попит на сиру нафту.
Станом на вечір п'ятниці 28 лютого порівняно з попереднім днем квітневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,76 за барель або на 1,03% до $72,81 за барель, а квітневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здешевшали на $0,59 за барель або на 0,84% до $69,76 за барель.
Інвестори також очікують, що Ірак відновить постачання нафти з напівавтономного регіону Курдистан по іраксько-турецькому трубопроводі. Наприкінці минулого тижня Міністерство нафти Іраку повідомило, що планує експортувати 185 тис. барелів щодоби. Водночас вісім міжнародних нафтових компаній, які працюють в Курдистані, заявили, що поки не відновлюватимуть експорт, оскільки не мають розуміння щодо комерційних контрактів та оплати постачання.
В березні ринок готуватиметься до посівної
За даними консалтингової компанії "Нафторинок" на минулому тижні трейдери відреагували на зниження котирувань нафтопродуктів, та зміцнення гривні, що призвело до значного здешевшання пального в гурті в регіонах. Станом на 28 лютого порівняно з 21 лютого середня гуртова ціна дизельного пального знизилась на 78 коп./л до 46,14 грн/л. Дизельні котирування в ЄС станом на 27 лютого порівняно з 20 лютого знизились на $37-46/т до $699-709/тонна в портах Північно-Західної Європи та до $690-702/тонна в портах Середземного моря.
В "Нафторинку" зазначають, що сезонний спад попиту та конкуренція між постачальниками дизпалива посилюють зниження ці, ситуативно виводячи їх за межі прибутковості. Якщо курс гривні стосовно долара та євро залишиться стабільним, а котирування продовжать падати здешевшання триватиме. За 26 днів лютого порівняно з аналогічним періодом січня обсяги імпорту дизелю в Україну збільшились на 45,7%.
Бензин в гурті також дешевшав. Станом на 28 лютого порівняно з 21 лютого середня гуртова ціна бензину А-95 знизилась на 47 коп./л до 46,92 грн/л.
На АЗС середня ціна за тиждень майже не змінилася. Станом на 28 лютого порівняно з 21 лютого середня ціна на бензин залишилась на рівня 56,89 грн/л, а дизель на АЗС здорожчав на 1 коп./л до 54,90 грн/л.
Водночас наприкінці зими низка АЗС запровадила нові акції та знижки для клієнтів. У Grand Petrol повідомили, що в березні на вихідних діятимуть знижки до 5 грн/л. Marshal запропонувала знижку до 2,79 грн/л на газ у мобільному застосунку, яка буде доступною протягом місяця. Чернівецька Stels анонсувала знижку 3 грн/л на бензин за штрих-кодом у соцмережах, яка діятиме два тижні. Мережа АЗС WOG 28 лютого запропонувала своїм клієнтам купити від 50 л будь-якого палива на гаманець PRIDE та отримати знижку в 5 грн/л на бензин та дизель та 2 грн/л на автогаз.
Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що в березні не очікує суттєвих змін на ринку палива через внутрішні українські фактори. Ціни на пальне коливатимуться з огляду на нафтові котирування.
Він також зазначає, що на цьому тижні також не варто очікувати суттєвих змін на стелах АЗС. Хоча потенціал до зниження ціни в 1 грн/л все ще зберігається, мережі не поспішають робити кроків у цьому напрямі.
Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що на фоні останніх кроків Трампа він очікує зниження глобальних цін на нафту, але цей тренд стане стійким вже у квітні, а на роздрібному сегменті він може позначитися вже наприкінці весни.
Водночас за його словами, на цьому тижні можливе зниження цін на 10 коп./л. Крім цього мережі можуть запустити святкові акції зі щедрими знижками до 8 березня.
Газ на АЗС почне дешевшати
За даними "Нафторинку" протягом 20-26 лютого постачання пропан-бутану в Україну знизились до 1,39 тис. тонн на добу порівняно з показником у 2,16 тис. тонн на добу протягом 13-19 лютого. Загалом з початку місяця 1-26 лютого імпорт LPG досяг 47,3 тис. т, що на 2,2% перевищує імпорт LPG протягом всього січня. Середня ціна імпортного газу на кордоні України становила $733/т (53,8 тис. грн/т).
На внутрішньому ринку, на платформі Gazotrade приватна компанія "Системойлінженерінг" 27 лютого реалізувала газ зі зростанням ціни на 4% порівняно з попередніми торгами до 57 тис. грн/тонна ($803/т без податків 530,5 кг/м куб) на умовах самовивозу в Харківській області під час попередніх торгів. Також гуртові продавці почали поступово підвищувати ціни після зростання цін продукту на торгах УЕБ в середу — на 1046 грн/т до 55 976 грн/т ($782/т без податків). Середня ціна пропозицій LPG від гуртових трейдерів наразі суттєво не змінилася і становила сьогодні 56 779 грн/т ($805/т без податків) на умовах самовивозу в Україні.
Протягом 26-28 лютого ціна автогазу на деяких АЗС зросла. Так столична мережа Grand Petrol підвищила ціну LPG на 2 грн/л до 38,99 грн/л. В мережі "24/7" газ здорожчав на 1,5 грн/л, до 36,37- 36,57 грн/л залежно від регіону. У підсумку за тиждень середня ціна LPG в Україні знизилась на 2 коп./л до 36,66 грн/л.
За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, наступний тиждень має бути стабільним в гурті. На південь країни почне надходити пальне з березневими котируваннями Sonatrach (Алжирська компанія ціни якої є індикативом в Середземноморському регіоні) які знизились на $5 для пропанової фракції, до $560 і на $15 для бутанової, до 585 порівняно з лютим. Проте Шубан не виключає, що таке зниження може нівелюватися, якщо курс гривні ослабне після скандальних переговорів у Вашингтоні.
Водночас роздрібні ціни матимуть потенціал до зниження в межах 1 грн/л. На думку бізнесмена, це зниження відбуватиметься протягом березня. А на цьому тижні автогаз на АЗС може здешевшати на 10-20 коп./л в середньому по країні.
Ціни на пальне у великих мережах АЗС:
|Мережа АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизпальне, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|59,99
|58,99
|38,99
|WOG
|59,99
|58,99
|38,98
|Socar
|59,99
|58,99
|38,99
|Motto
|53,98
|49,98
|35,78
|БРСМ-Нафта
|53,99
|50,99
|35,79
Дані: застосунки мереж АЗС.