Нафтові ринки відреагували на сварку Зеленського та Трампа: що буде з цінами на АЗС у березні

Путін став вигодонабувачем наслідків скандалу між Зеленським та Трампом в Білому домі . Експерти вважають, що внаслідок цього він отримав шанс наростити експорт нафти на світовий ринок. В результаті котирування нафти West Texas Intermediate, що до перемовин росли почали падати. Водночас частина українських експертів побоюється, що погіршення відносин з США викличе послаблення гривні й це нівелює ефект від здешевшання нафти. У березні ринок пального готуватиметься до посівної, проте через низький попит це не вплине на ціни на АЗС.

Крім того, як повідомляє Reuters нафтові ринки очікують що 4 березня в США почнуть діяти 25% мита на товари з Мексики та Канади, а також 10% мита на товари з Китаю. Тарифна війна може сповільнити зростання світової економіки, спровокувати інфляцію і таким чином знизити попит на сиру нафту.

Станом на вечір п'ятниці 28 лютого порівняно з попереднім днем квітневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,76 за барель або на 1,03% до $72,81 за барель, а квітневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здешевшали на $0,59 за барель або на 0,84% до $69,76 за барель.

Інвестори також очікують, що Ірак відновить постачання нафти з напівавтономного регіону Курдистан по іраксько-турецькому трубопроводі. Наприкінці минулого тижня Міністерство нафти Іраку повідомило, що планує експортувати 185 тис. барелів щодоби. Водночас вісім міжнародних нафтових компаній, які працюють в Курдистані, заявили, що поки не відновлюватимуть експорт, оскільки не мають розуміння щодо комерційних контрактів та оплати постачання.

В березні ринок готуватиметься до посівної

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" на минулому тижні трейдери відреагували на зниження котирувань нафтопродуктів, та зміцнення гривні, що призвело до значного здешевшання пального в гурті в регіонах. Станом на 28 лютого порівняно з 21 лютого середня гуртова ціна дизельного пального знизилась на 78 коп./л до 46,14 грн/л. Дизельні котирування в ЄС станом на 27 лютого порівняно з 20 лютого знизились на $37-46/т до $699-709/тонна в портах Північно-Західної Європи та до $690-702/тонна в портах Середземного моря.

В "Нафторинку" зазначають, що сезонний спад попиту та конкуренція між постачальниками дизпалива посилюють зниження ці, ситуативно виводячи їх за межі прибутковості. Якщо курс гривні стосовно долара та євро залишиться стабільним, а котирування продовжать падати здешевшання триватиме. За 26 днів лютого порівняно з аналогічним періодом січня обсяги імпорту дизелю в Україну збільшились на 45,7%.

Бензин в гурті також дешевшав. Станом на 28 лютого порівняно з 21 лютого середня гуртова ціна бензину А-95 знизилась на 47 коп./л до 46,92 грн/л.

На АЗС середня ціна за тиждень майже не змінилася. Станом на 28 лютого порівняно з 21 лютого середня ціна на бензин залишилась на рівня 56,89 грн/л, а дизель на АЗС здорожчав на 1 коп./л до 54,90 грн/л. Водночас наприкінці зими низка АЗС запровадила нові акції та знижки для клієнтів. У Grand Petrol повідомили, що в березні на вихідних діятимуть знижки до 5 грн/л. Marshal запропонувала знижку до 2,79 грн/л на газ у мобільному застосунку, яка буде доступною протягом місяця. Чернівецька Stels анонсувала знижку 3 грн/л на бензин за штрих-кодом у соцмережах, яка діятиме два тижні. Мережа АЗС WOG 28 лютого запропонувала своїм клієнтам купити від 50 л будь-якого палива на гаманець PRIDE та отримати знижку в 5 грн/л на бензин та дизель та 2 грн/л на автогаз.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що в березні не очікує суттєвих змін на ринку палива через внутрішні українські фактори. Ціни на пальне коливатимуться з огляду на нафтові котирування.

Від березня я нічого не чекаю. Я думаю що попит буде низьким, бо це ще один зимовий місяць. Окрім того, ніхто не буде завозити в країну великих обсягів палива до посівної, оскільки через волатильність на нафтових ринках є ризики завезти паливо по дорожчій ціні та потім залишитися в мінусі Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Він також зазначає, що на цьому тижні також не варто очікувати суттєвих змін на стелах АЗС. Хоча потенціал до зниження ціни в 1 грн/л все ще зберігається, мережі не поспішають робити кроків у цьому напрямі.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що на фоні останніх кроків Трампа він очікує зниження глобальних цін на нафту, але цей тренд стане стійким вже у квітні, а на роздрібному сегменті він може позначитися вже наприкінці весни.

В гуртовому сегменті в березні ми очікуємо невелике зниження цін, але не виключено що на фоні погіршення відносин з США курс гривні може ослабнути відносно іноземних валют. В такому разі зниження курсу гривні компенсує зниження цін на нафту. Аграрії в березні активізують закупівлі до посівної, але це не позначиться на роздрібному ринку Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Водночас за його словами, на цьому тижні можливе зниження цін на 10 коп./л. Крім цього мережі можуть запустити святкові акції зі щедрими знижками до 8 березня.

Газ на АЗС почне дешевшати

За даними "Нафторинку" протягом 20-26 лютого постачання пропан-бутану в Україну знизились до 1,39 тис. тонн на добу порівняно з показником у 2,16 тис. тонн на добу протягом 13-19 лютого. Загалом з початку місяця 1-26 лютого імпорт LPG досяг 47,3 тис. т, що на 2,2% перевищує імпорт LPG протягом всього січня. Середня ціна імпортного газу на кордоні України становила $733/т (53,8 тис. грн/т).

На внутрішньому ринку, на платформі Gazotrade приватна компанія "Системойлінженерінг" 27 лютого реалізувала газ зі зростанням ціни на 4% порівняно з попередніми торгами до 57 тис. грн/тонна ($803/т без податків 530,5 кг/м куб) на умовах самовивозу в Харківській області під час попередніх торгів. Також гуртові продавці почали поступово підвищувати ціни після зростання цін продукту на торгах УЕБ в середу — на 1046 грн/т до 55 976 грн/т ($782/т без податків). Середня ціна пропозицій LPG від гуртових трейдерів наразі суттєво не змінилася і становила сьогодні 56 779 грн/т ($805/т без податків) на умовах самовивозу в Україні.

Протягом 26-28 лютого ціна автогазу на деяких АЗС зросла. Так столична мережа Grand Petrol підвищила ціну LPG на 2 грн/л до 38,99 грн/л. В мережі "24/7" газ здорожчав на 1,5 грн/л, до 36,37- 36,57 грн/л залежно від регіону. У підсумку за тиждень середня ціна LPG в Україні знизилась на 2 коп./л до 36,66 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, наступний тиждень має бути стабільним в гурті. На південь країни почне надходити пальне з березневими котируваннями Sonatrach (Алжирська компанія ціни якої є індикативом в Середземноморському регіоні) які знизились на $5 для пропанової фракції, до $560 і на $15 для бутанової, до 585 порівняно з лютим. Проте Шубан не виключає, що таке зниження може нівелюватися, якщо курс гривні ослабне після скандальних переговорів у Вашингтоні.

Водночас роздрібні ціни матимуть потенціал до зниження в межах 1 грн/л. На думку бізнесмена, це зниження відбуватиметься протягом березня. А на цьому тижні автогаз на АЗС може здешевшати на 10-20 коп./л в середньому по країні.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 58,99 38,99 WOG 59,99 58,99 38,98 Socar 59,99 58,99 38,99 Motto 53,98 49,98 35,78 БРСМ-Нафта 53,99 50,99 35,79

Дані: застосунки мереж АЗС.