Нефтяные рынки отреагировали на ссору Зеленского и Трампа: что будет с ценами на АЗС в марте

Путин стал выгодоприобретателем последствий скандала между Зеленским и Трампом в Белом доме . Эксперты считают, что в результате он получил шанс нарастить экспорт нефти на мировой рынок. В результате котировки нефти West Texas Intermediate, которые до переговоров росли, начали падать. В то же время, часть украинских экспертов опасается, что ухудшение отношений с США вызовет ослабление гривны и это нивелирует эффект от удешевления нефти. В марте рынок топлива будет готовиться к посевной, однако из-за низкого спроса это не повлияет на цены на АЗС.

Кроме того, как сообщает Reuters, нефтяные рынки ожидают, что 4 марта в США начнут действовать 25% пошлины на товары из Мексики и Канады, а также 10% пошлины на товары из Китая. Тарифная война может замедлить рост мировой экономики, спровоцировать инфляцию и, таким образом, снизить спрос на сырую нефть.

По состоянию на вечер пятницы 28 февраля по сравнению с предыдущим днем апрельские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,76 за баррель или на 1,03% до $72,81 за баррель, а апрельские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate 6 за баррель.

Инвесторы также ожидают, что Ирак возобновит поставки нефти из полуавтономного региона Курдистан по иракско-турецкому трубопроводу. В конце прошлой недели Министерство нефти Ирака сообщило, что планирует экспортировать 185 тыс. рублей. баррелей ежесуточно. В то же время восемь международных нефтяных компаний, работающих в Курдистане, заявили, что пока не будут возобновлять экспорт, поскольку не понимают коммерческие контракты и оплату поставок.

В марте рынок будет готовиться к посевной

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", на прошлой неделе трейдеры отреагировали на снижение котировок нефтепродуктов и укрепление гривны, что привело к значительному удешевлению топлива в опте в регионах. По состоянию на 28 февраля по сравнению с 21 февраля средняя оптовая цена дизельного топлива снизилась на 78 коп./л до 46,14 грн/л. Дизельные котировки в ЕС по состоянию на 27 февраля по сравнению с 20 февраля снизились на $37-46/т до $699-709/тонна в портах Северо-Западной Европы и до $690-702/тонна в портах Средиземного моря.

В "Нефтерынке" отмечают, что сезонный спад спроса и конкуренция между поставщиками дизтоплива усиливают снижение этих, ситуативно выводя их за пределы доходности. Если курс гривны по отношению к доллару и евро останется стабильным, а котировки продолжат падать удешевление. За 26 дней февраля, по сравнению с аналогичным периодом января, объемы импорта дизеля в Украину увеличились на 45,7%.

Бензин в опте тоже подешевел. По состоянию на 28 февраля, по сравнению с 21 февраля, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 47 коп./л до 46,92 грн/л.

На АЗС средняя цена за неделю почти не изменилась. По состоянию на 28 февраля, по сравнению с 21 февраля, средняя цена на бензин осталась на уровне 56,89 грн/л, а дизель на АЗС подорожал на 1 коп./л до 54,90 грн/л. В то же время в конце зимы ряд АЗС ввели новые акции и скидки для клиентов. В Grand Petrol сообщили, что в марте по выходным будут действовать скидки до 5 грн/л. Marshal предложила скидку до 2,79 грн/л на газ в мобильном приложении, которая будет доступна в течение месяца. Черновицкая Stels анонсировала скидку 3 грн/л на бензин по штрих-коду в соцсетях, которая будет действовать две недели. Сеть АЗС WOG 28 февраля предложила своим клиентам купить от 50 л любого топлива на кошелек PRIDE и получить скидку в 5 грн/л на бензин и дизель и 2 грн/л на автогаз.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что в марте не ожидает существенных изменений на рынке топлива из-за внутренних украинских факторов. Цены на топливо будут колебаться с учетом нефтяных котировок.

С марта я ничего не жду. Я думаю, что спрос будет низким, потому что это еще один зимний месяц. Кроме того, никто не будет завозить в страну больших объемов топлива в посевную, поскольку из-за волатильности на нефтяных рынках есть риски завезти топливо по более дорогой цене и потом остаться в минусе. Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Он также отмечает, что на этой неделе также не следует ожидать существенных изменений на стелах АЗС. Хотя потенциал к снижению цены в 1 грн/л все еще сохраняется, сети не спешат делать шаги в этом направлении.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на фоне последних шагов Трампа он ожидает снижения глобальных цен на нефть, но этот тренд станет устойчивым уже в апреле, а на розничном сегменте он может сказаться уже в конце весны.

В оптовом сегменте в марте мы ожидаем небольшое снижение цен, но не исключено, что на фоне ухудшения отношений с США курс гривны может ослабнуть по отношению к иностранным валютам. В этом случае снижение курса гривны компенсирует снижение цен на нефть. Аграрии в марте активизируют закупки к посевной, но это не отразится на розничном рынке Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

В то же время по его словам, на этой неделе возможно снижение цен на 10 коп./л. Помимо этого, сети могут запустить праздничные акции со щедрыми скидками до 8 марта.

Газ на АЗС начнет дешеветь

По данным "Нафторинка", в течение 20-26 февраля поставки пропан-бутана в Украину снизились до 1,39 тыс. тонн в сутки по сравнению с показателем в 2,16 тыс. тонн в сутки в течение 13-19 февраля. В целом с начала месяца 1-26 февраля импорт LPG достиг 47,3 тыс. т, что на 2,2% превышает импорт LPG в течение всего января. Средняя цена импортного газа на границе Украины составила $733/т (53,8 тыс. грн/т).

На внутреннем рынке, на платформе Gazotrade, частная компания "Системойлинженеринг" 27 февраля реализовала газ с ростом цены на 4% по сравнению с предыдущими торгами до 57 тыс. грн/тонна ($803/т без налогов 530,5 кг/м куб) на условиях самовывоза в Харьковской области во время предыдущих торгов. Также оптовые продавцы начали постепенно повышать цены после роста цен на торгах УЭБ в среду — на 1046 грн/т до 55 976 грн/т ($782/т без налогов). Средняя цена предложений LPG от оптовых трейдеров существенно не изменилась и составила сегодня 56 779 грн/т ($805/т без налогов) на условиях самовывоза в Украине.

В течение 26-28 февраля цена автогаза на некоторых АЗС выросла. Так, столичная сеть Grand Petrol повысила цену LPG на 2 грн/л до 38,99 грн/л. В сети "24/7" газ подорожал на 1,5 грн/л, до 36,37-36,57 грн/л в зависимости от региона. В результате за неделю средняя цена LPG в Украине снизилась на 2 коп./л до 36,66 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, следующая неделя должна быть стабильной в опте. На юг страны начнет поступать топливо по мартовским котировкам Sonatrach (алжирская компания цены которой является индикативом в Средиземноморском регионе), которые снизились на $5 для пропановой фракции, до $560 и на $15 для бутановой, до 585 по сравнению с февралем. Однако Шубан не исключает, что такое понижение может нивелироваться, если курс гривны ослабнет после скандальных переговоров в Вашингтоне.

В то же время розничные цены будут иметь потенциал к снижению в пределах 1 грн/л. По мнению бизнесмена, это снижение будет происходить в течение марта. А на этой неделе автогаз на АЗС может подешеветь на 10-20 коп./л в среднем по стране.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 58,99 38,99 WOG 59,99 58,99 38,98 Socar 59,99 58,99 38,99 Motto 53,98 49,98 35,78 БРСМ-Нафта 53,99 50,99 35,79

Данные: приложения сетей АЗС.