Метро на Виноградар у Києві: Autostrada будує тюбінги для тунелів (ФОТО)

Група компаній Autostrada, яка будує метро на Виноградар у Києві, розпочала виробництво залізобетонних тюбінгів для тунелю між станціями "Сирець" та "Мостицька".

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що це важливий етап підготовки до запуску тунелепрохідницького комплексу.

Тюбінги – це високоміцні залізобетонні сегменти, з яких безпосередньо під час проходки монтують оправу тунелю. З'єднані між собою, вони утворюють єдину конструкцію, що забезпечує міцність, стійкість і довговічність тунелю.

В Autostrada розповіли, що за добу тунелепрохідницький механізований комплекс здатен змонтувати 8–10 кілець тунельної оправи. Це приблизно 10–12 метрів готового тунелю, або 56–70 залізобетонних сегментів щодня. Тож ще до початку проходки лівого перегінного тунелю між станціями "Сирець" та "Мостицька" компанія формує достатній запас готових сегментів.

Будівництво метро на Виноградар Autostrada реалізує власними силами. Для виконання таких масштабних і технологічно складних проєктів компанія створила найбільший в Україні метробудівельний департамент, об’єднавши провідних фахівців галузі.

Раніше Autostrada розпочала монтаж нового німецького тунелепрохідницького комплексу "Вікторія" вартістю понад €15 млн для будівництва метро на Виноградар у Києві. На майданчик доставили вже понад 70% обладнання.

Нагадаємо, що компанії Autostrada, яка будує метро на Виноградар у Києві та реалізує низку великих інфраструктурних проєктів, заборгували близько 15 млрд грн за вже виконані роботи.

Метро на Виноградар

Будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість "Київметробуду" стала група Autostrada.

Нині роботи тривають цілодобово, у складних гідрогеологічних умовах, у щільній міській забудові з розгалуженою мережею комунікацій на різних глибинах залягання. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км із будівництвом двох станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" (проєктна назва "Проспект Правди").

Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що завершення будівельних робіт на майбутній станції метро з проєктною назвою "Мостицька" на зеленій гілці планують у 2026 році. За його словами, на той момент основні конструкції станції мають бути вже готові.