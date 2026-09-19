Компанії, яка будує метро на Виноградар, заборгували близько 15 млрд грн

Компанії Autostrada, яка будує метро на Виноградар у Києві та реалізує низку великих інфраструктурних проєктів, заборгували близько 15 млрд грн за вже виконані роботи. Через зупинку фінансування компанія планує до кінця вересня перейти до згортання виробничих ланцюгів і консервації об’єктів.

Про це інформує Dilo з посиланням на коментар засновника групи компаній Autostrada Максима Шкіля агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, із загальної суми заборгованості 6,5 млрд грн уже перебувають у казначействі, однак близько тижня відповідні платежі не проводяться.

Шкіль стверджує, що зупинилися капітальні видатки як державного, так і місцевих бюджетів. Через це бізнес змушений оперативно переглядати плани роботи.

На об’єктах "Автостради" роботи продовжуватимуться до кінця вересня, однак фактично компанія вже готується згортати виробничі процеси та консервувати будівництво.

Серед виконаних, але не оплачених робіт Шкіль назвав ремонти основних автомобільних магістралей. За його словами, цього року компанія власним коштом виконала близько 40% загальноукраїнського обсягу таких робіт.

До заборгованості також входять роботи на прифронтових дорогах, захист об’єктів енергетики та будівництво водогону "Запоріжжя – Томаківка – Марганець", який після руйнування Каховської ГЕС забезпечив водою понад 1 млн жителів Дніпропетровської області.

У компанії розраховували, що частину цих витрат держава компенсує після поповнення резервного фонду.

Що буде з метро на Виноградар

Фінансування будівництва метро на Виноградар у Києві цього року вже скоротили: за словами Шкіля, бюджет проєкту зменшили з 10 млрд грн до 1,6 млрд грн.

Попри це, компанія заявляє, що наразі рухається за скоригованим графіком.

Серед інших київських об’єктів Autostrada планувала завершити роботи на Харківському шосе до 1 грудня, на площі Європейського Союзу біля майбутньої станції метро "Варшавська" — до 15 грудня, а транспортну розв’язку біля станції метро "Чернігівська" — до 28 грудня.

Подальше виконання цих та інших інфраструктурних проєктів залежатиме від відновлення фінансування.

Шкіль заявив, що компанія розраховує на відновлення платежів принаймні за ключовими проєктами та погашення накопичених боргів.

Нагадаємо, 10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через дефіцит ліквідності уряд уже обмежує державні видатки. Менш термінові платежі планували переносити на грудень, а будівельні програми — призупиняти до появи достатнього фінансування. Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.