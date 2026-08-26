100 нових самоскидів: "Автострада" оновила парк техніки на мільярд гривень (ФОТО)

Група компаній "Автострада" придбала 100 нових самоскидів Mercedes-Benz Arocs за 1 млрд грн. Техніку планують використовувати на будівництві та відновленні інфраструктурних об’єктів в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив СЕО та засновник групи "Автострада" Максим Шкіль.

Він зазначив, що це — одна з найбільших інвестицій компанії в оновлення власного автопарку з початку повномасштабної війни.

Усі 100 автомобілів отримали повне страхове покриття. Угодою передбачено застрахування КАСКО, цивільну відповідальність та додатковий захист від воєнних ризиків.

За словами Шкіля, загалом від початку вторгнення "Автострада" спрямувала понад 10 млрд грн у техніку, обладнання та виробничі потужності.

Де працюватиме техніка

Самоскиди вже відправили на будівельні майданчики в різних регіонах України. Їх задіють у таких напрямах:

зведення захисних споруд на об'єктах енергетики;

будівництво магістральних водогонів;

експлуатаційне утримання та відновлення доріг і мостів;

будівництво інших об'єктів критичної інфраструктури.

Технічні характеристики

Модель Mercedes-Benz Arocs розрахована на високі навантаження та щоденну роботу. Вантажівки оснащені двигунами OM 471 потужністю 421 к. с., мають колісну формулу 8×4 та кузови MEILLER Halfpipe. Ця конфігурація забезпечує роботу у складних дорожніх та виробничих умовах.

Закупівля дає змогу компанії збільшити власні виробничі потужності, забезпечити технологічну незалежність та прискорити виконання інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, у березні "Автострада" розпочала будівництво нового водогону для міста з водозабором на Південному Бузі біля Нової Одеси.