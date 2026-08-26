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100 нових самоскидів: "Автострада" оновила парк техніки на мільярд гривень (ФОТО)

самоскиди Автострада
100 Mercedes-Benz Arocs вартістю 1 млрд грн поповнили парк "Автостради" / "Автострада"

Група компаній "Автострада" придбала 100 нових самоскидів Mercedes-Benz Arocs за 1 млрд грн. Техніку планують використовувати на будівництві та відновленні інфраструктурних об’єктів в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив СЕО та засновник групи "Автострада" Максим Шкіль.

Він зазначив, що це одна з найбільших інвестицій компанії в оновлення власного автопарку з початку повномасштабної війни.

Усі 100 автомобілів отримали повне страхове покриття. Угодою передбачено застрахування КАСКО, цивільну відповідальність та додатковий захист від воєнних ризиків.

Фото 2 — 100 нових самоскидів: "Автострада" оновила парк техніки на мільярд гривень (ФОТО)

За словами Шкіля, загалом від початку вторгнення "Автострада" спрямувала понад 10 млрд грн у техніку, обладнання та виробничі потужності.

Де працюватиме техніка

Самоскиди вже відправили на будівельні майданчики в різних регіонах України. Їх задіють у таких напрямах:

  • зведення захисних споруд на об'єктах енергетики; 
  • будівництво магістральних водогонів; 
  • експлуатаційне утримання та відновлення доріг і мостів; 
  • будівництво інших об'єктів критичної інфраструктури.

Технічні характеристики

Модель Mercedes-Benz Arocs розрахована на високі навантаження та щоденну роботу. Вантажівки оснащені двигунами OM 471 потужністю 421 к. с., мають колісну формулу 8×4 та кузови MEILLER Halfpipe. Ця конфігурація забезпечує роботу у складних дорожніх та виробничих умовах.

Фото 3 — 100 нових самоскидів: "Автострада" оновила парк техніки на мільярд гривень (ФОТО)

Закупівля дає змогу компанії збільшити власні виробничі потужності, забезпечити технологічну незалежність та прискорити виконання інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, у березні "Автострада" розпочала будівництво нового водогону для міста з водозабором на Південному Бузі біля Нової Одеси.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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