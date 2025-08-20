Компанія "Автострада" придбала родовище вапняку у Вінницькій області

20 серпня на платформі prozorro.sale відбувся аукціон щодо продажу спеціального дозволу на 20 років на користування надрами для ділянки Рівська у Жмеринському районі Вінницької області. Дозвіл охоплює ділянку розвідки 1948–1949 років Рівського родовища.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Prozorro.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Виробнича компанія Автострада" засновника групи MS Capital Максима Шкіля.

Компанія запропонувала найвищу цінову пропозицію у розмірі 12 850 000 грн без ПДВ, що трохи перевищило стартову ціну лоту, яка становила 12 647 031,28 грн.

Аукціон проводився у форматі трираундового англійського аукціону. Другим учасником, який брав участь у торгах, було приватне підприємство "Моноліт Поділля". Його фінальна пропозиція склала 12 775 000 грн без ПДВ.

Дозвіл передбачає використання надр для геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та подальшого видобутку вапняку і глини. Термін дії дозволу становить 20 років.

Як повідомляли NADRA.INFO, саме "Автострада" стало ініціатором аукціону з продажу цього спеціального дозволу.

Компанія вже має дійсний спецдозвіл на видобуток піску на ділянці в руслі річки Десна в Чернігівській області, відомій як ділянка Чернігівська-1, який було придбано на аукціоні восени 2023 року. Крім того, "Автострада" брала участь у торгах щодо Поташнянського родовища піску в Київській області.

Раніше компанія змагалася за право придбати спецдозвіл на Вилянську ділянку вапняків у Вінницькій області та брала участь у приватизації ДП "Мурафський карʼєр". Карʼєр продавали без дійсного спецдозволу, проте переможець торгів отримав його вже після придбання майна.

Ще одна компанія Максима Шкіля – Бехівський гранітний карʼєр – займається видобутком гранодіориту та виробництвом щебеневої продукції на родовищі Бехівське в Житомирській області.

Додамо, що "Автострада" в березні розпочала будівництво нового водогону для міста з водозабором на Південному Бузі біля Нової Одеси.