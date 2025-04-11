Три роки без води: в Миколаєві розпочали будівництво нового водогону

Через підрив водогону російськими військами, Миколаїв вже три роки отримує солону технічну воду з лиману, непридатну для життя, що ставить місто на межу гуманітарної катастрофи. Компанія Autostrada в березні розпочала будівництво нового водогону для міста з водозабором на Південному Бузі біля Нової Одеси.

Про це повідомив засновник Autostrada Максим Шкіль.

Він зазначив, що до будівництва залучено понад тисячі працівників та сотні одиниць техніки. Завдяки застосуванню інноваційного підходу DESIGN&BUILD, що передбачає повну синхронізацію роботи інженерів та будівельників, Autostrada планує завершити проєкт за рекордні 5 місяців.

Загальна протяжність мережі нового водогону – 67,8 км. Перша ділянка водогону має протяжність 18,4 км. Друга – 22,9 км. Третя – 26,5 км. На трасі передбачено 3 водонасосні станції, обладнані потужними насосними агрегатами (від 640 до 800 кВт).

Фото: Autostrada

За словами засновника Autostrada, загальна вартість будівництва нового водогону з урахуванням додаткових робіт склала 6,227 млрд грн, що на понад 2,5 млрд грн менше від початкової оцінки в 8,8 млрд грн.

Проєктна потужність водогону дозволить транспортувати 120 000 м³ води на добу для міста Миколаєва та 50 000 м³ для меліоративної системи Нової Одеси та Миколаївського району.

Фото: Autostrada

Про пошкодження водогону

Внаслідок умисного руйнування російськими окупантами у квітні 2022 року головного водогону, який забезпечував Миколаїв водою з річки Дніпро, більше ніж 400 тисяч мешканців міста й досі не мають централізованої подачі питної води.

Для вирішення цієї проблеми Агентство відновлення розпочало будівництво нового водозабору на Південному Бузі та водогону від Нової Одеси до Миколаєва. Очікується, що новий водогін запрацює до кінця серпня 2025 року.

Нагадаємо, "Миколаївводоканал" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.