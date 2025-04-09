В ЄБА закликали відновити роботу Миколаївського порту та посилити безпеку морської інфраструктури

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду України з пропозицією відновити роботу Миколаївського морського порту та вжити додаткових заходів для гарантування безпеки морської інфраструктури та стабільного судноплавства в Чорному морі.

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Про це йдеться на сайті асоціації.

Там наголошують, що безперебійна робота морських маршрутів є критично важливою для української економіки та глобальної продовольчої безпеки.

Запропоновані кроки, на думку бізнес-спільноти, сприятимуть зниженню логістичних витрат і страхових ризиків для судновласників, що, у свою чергу, дозволить забезпечити стабільність цін на продовольство та ефективний експорт українських товарів.

Серед конкретних пропозицій, які висунула асоціація:

відновлення роботи Миколаївського порту та евакуація суден, що залишаються заблокованими з початку повномасштабної війни;

посилення захисту портової інфраструктури задля її стабільного функціонування;

розгляд можливості безпечного розмінування певних ділянок акваторії Чорного моря та сільськогосподарських земель;

оптимізація роботи морських маршрутів, зокрема можливість очікування суден в портах Одеського регіону, а не лише на вході до каналу Суліна;

відновлення безпеки Херсонського порту для подальшої його інтеграції в експортні процеси.

Крім того, асоціація закликала до відкритого діалогу щодо можливості повернення до звичного режиму судноплавства за маршрутами, які діяли до повномасштабного вторгнення. Це, за оцінками бізнесу, дозволить знизити витрати на фрахт і страхування, що напряму впливає на конкурентоспроможність українського експорту.

Також у бізнес-середовищі висловили занепокоєння випадками зміни статусу українських моряків у базах "Резерв+" та "Оберіг" після заходу суден у порти.

Через це моряків нерідко знімають із рейсів, що затримує рух суден і створює труднощі в роботі портів і стивідорних компаній. ЄБА запропонувала скасувати повторні перевірки перед виходом у рейс для тих моряків, які вже проходили контроль під час заходу в порт.

Зазначимо, що відновлення роботи порту Миколаєва має додати потужності українському коридору та зменшить витрати на експорт зерна на 15%.