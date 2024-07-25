Розблокування порту Миколаєва дозволить зекономити на експорті зерна 15%

Відновлення роботи порту Миколаєва має додати потужності українському коридору. Воно зменшить витрати на експорт зерна на 15%.

Про це інтерв'ю LIGA.net розповів керівник агрохолдингу "Нібулон" Андрій Вадатурський.

За його словами, потенціал цього порту полягає в перевалці 15% експорту зерна країни.

"Якщо запрацює Миколаїв, з’явиться конкуренція, скоротяться витрати на експорт – ще на $10 з кожної тонни. Отже, весь агросектор отримає додаткові надходження з прибутку експортерів, відповідно, це також надходження до держбюджету", – зауважив Вадатурський.

Він вважає, що проміжним рішенням може стати виведення зернового флоту з Миколаєва до Дунаю. Це зменшить витрати на експорт у процесі транспортування з Ізмаїла до румунської Констанци.

Ще одним кроком може стати впровадження дотацій для перевезення зерна "Укрзалізницею" в напрямку дунайських портів. На думку керівника "Нібулону", це дозволить вирівняти конкурентні умови з портами Одеси, однак найбільш дієвим буде саме розблокування порту Миколаєва.

"Ефект відчують усі аграрії, адже це дозволить їм отримувати більше за вирощений урожай. І далі ланцюжком – вони зможуть інвестувати в землю, в техніку, підтримувати рівень орендної плати. Так працює економічний мультиплікатор", – пояснив Вадатурський.

Після підриву армією РФ Каховської ГЕС, в "Нібулоні" казали, що собівартість перевезення Дніпром втричі менша, ніж автотранспортом. Тоді ж річкова логістика, знищена через підрив дамби, давала змогу виробникам щорічно переміщувати до 60 млн тонн вантажів.

Чому важливо зберегти ланцюг перевезень Ізмаїл – Констанца

Нагадаємо, у липні холдинг "Нібулон" оголосив про початок партнерської співпраці з компанією "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП). Умови договору передбачають використання одного каравану флоту УДП для перевезення українського збіжжя з Ізмаїла до румунського порту Констанца.

"Після 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ робота внутрішніх водних шляхів для перевезення аграрної продукції, на яку був орієнтований "Нібулон", була заблокована. Навіть у таких умовах нам вдалось знайти оперативне рішення й поновити роботу свого флоту і терміналів, зробивши акцент на перевезеннях Дунаєм через новозбудовану філію "Бессарабська", - зауважив директор з логістики "Нібулону" Сергій Калкутін.

Однак, як зауважують в "Нібулоні", сьогодні Україна ризикує втратити цей альтернативний канал експорту збіжжя від українських агровиробників: з відкриттям портів Великої Одеси вартість доставки на маршруті Ізмаїл – Констанца дорожча в середньому на 8–10 доларів на тонну.

"У той же час у ситуації, коли Миколаїв як конкурентний ринок перевалки збіжжя заблокований, покладатись на експорт лише через порти Великої Одеси не варто, адже ситуація в Чорному морі може різко змінитись", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Таким чином, в "Нібулоні" наголосили на важливості збереження альтернативного ланцюга перевезень Ізмаїл – Констанца.

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