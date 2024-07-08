В одеський порт прибув контейнеровоз світового лідера MSC – вперше з початку повномасштабного вторгнення

Контейнеровоз Levante F одного зі світових лідерів Mediterranean Shipping Co. (MSC) прибув в одеський порт - це перший рейс MSC з початку лютого 2022 року.

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Про це з посиланням на дані Marine Traffic повідомляє Forbes Україна.

Видання пише, що судно Levante F під прапором Панами прибуло у "Контейнерний термінал Одеса" компанії HHLA о 13:33 за Києвом з грузинського порту Поті.

Це перший контейнеровоз від світового лідера – лінії MSC, що зайшов в український порт з початку повномасштабного нападу Росії. Він розрахований на 700 TEU контейнерів.

Зазначається, що до цього захід судна в порт Одеси відкладався три рази. За словами президента Асоціації міжнародних експедиторів України (АМЕУ) Віктора Берестенко, MSC планував захід в порт Одеси на початку червня. Спершу суднозахід перенесли на 19-те, потім на 21 червня, але зрештою рейс довелося скасувати.

Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) стверджувала, що причиною для скасування стала одеська митниця, яка відмовлялась візувати доручення на відвантаження контейнерів з агропродукцією на кшталт шроту та соняшникової олії без пояснення причин.

Державна митна служба, свою чергою, спростувала інформацію про відмову заводити контейнеровоз в Одеський порт.

"Згадані контейнери не подавалися до митного оформлення. Відтак і перевірок чи затримок ніяких бути не може", – зазначила пресслужба ДМС 25 червня, додавши, що серед усіх контейнерів до митного органу були подані документи лише на сьому частину.

Наступною датою, в яку контейнеровоз мав зайти в порт Одеси, як пише Forbes, було 6 липня. Однак з невідомих причин суднозахід знову перенесли.

Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

До одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз з початку повномасштабної війни.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором, стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.

А 21 квітня до одного з терміналів Одеси пришвартувався контейнеровоз Pros Hope, який без зупинок приплив із Китаю.

Додамо, що з кінця травня німецька контейнерна лінія Hapag-Lloyd почала пропонувати перевезення до українських морських портів.