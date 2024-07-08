В одесский порт прибыл контейнеровоз мирового лидера MSC – впервые с начала полномасштабного вторжения

Контейнеровоз Levante F одного из мировых лидеров Mediterranean Shipping Co. (MSC) прибыл в одесский порт – это первый рейс MSC с начала февраля 2022 года.

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Об этом ссылаясь на данные Marine Traffic сообщает Forbes Украина.

Издание пишет, что судно Levante F под флагом Панамы прибыло в "Контейнерный терминал Одесса" компании HHLA в 13:33 по Киеву из грузинского порта Поти.

Это первый контейнеровоз от мирового лидера – линии MSC, зашедшей в украинский порт с начала полномасштабного нападения России. Он рассчитан на 700 контейнеров TEU.

Отмечается, что до этого заход судна в порт Одессы откладывалось три раза. По словам президента Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ) Виктора Берестенко, MSC планировало мероприятие в порт Одессы в начале июня. Сначала судозаход перенесли на 19, затем на 21 июня, но в конце концов рейс пришлось отменить.

Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЕУ) утверждала, что причиной отмены стала одесская таможня, которая отказывалась визировать поручение на отгрузку контейнеров с агропродукцией вроде шрота и подсолнечного масла без объяснения причин.

Государственная таможенная служба, в свою очередь, опровергла информацию об отказе заводить контейнеровоз в Одесский порт.

"Упомянутые контейнеры не подавались на таможенное оформление. Следовательно, и проверок или задержек никаких быть не может", - отметила пресс-служба ГТС 25 июня, добавив, что среди всех контейнеров в таможенный орган были поданы документы только на седьмую часть.

Следующей датой, в которую контейнеровоз должен был зайти в порт Одессы, пишет Forbes, было 6 июля. Однако по неизвестным причинам судозаход снова перенесли.

Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы

В один из портов Большой Одессы, а именно порт Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз с начала полномасштабной войны.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.

А 21 апреля в один из терминалов Одессы пришвартовался контейнеровоз Pros Hope, который без остановок приплыл из Китая.

Добавим, что с конца мая немецкая контейнерная линия Hapag-Lloyd начала предлагать перевозку в украинские морские порты.