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Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы
В один из портов Большой Одессы, а именно порт Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз за время полномасштабной войны.
Об этом свидетельствуют данные Marinetraffic.
4 апреля судно уже отправилось в обратный путь в румынский порт Констанца.
Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Экспорт через порты Большой Одессы
Украина открыли морской коридор в августе 2023 года после того, как Россия окончательно вышла по Зерновой инициативе и начала системные атаки на портовую инфраструктуру и агромощности.
За семь месяцев Украинским морским коридором экспортировано 33,8 млн. тонн грузов, что уже больше, чем за год работы Зерновой инициативы, в которой участвовали ООН, Россия и Турция.
"Сегодня по Украинскому коридору прошло 1140 судов, которые экспортировали 33,8 миллионов тонн грузов в 40 стран мира. Из них 23,1 миллиона тонн – продукция украинских аграриев", - рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.