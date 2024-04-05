Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы

В один из портов Большой Одессы, а именно порт Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз за время полномасштабной войны.

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Об этом свидетельствуют данные Marinetraffic.

4 апреля судно уже отправилось в обратный путь в румынский порт Констанца.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.

Экспорт через порты Большой Одессы

Украина открыли морской коридор в августе 2023 года после того, как Россия окончательно вышла по Зерновой инициативе и начала системные атаки на портовую инфраструктуру и агромощности.

За семь месяцев Украинским морским коридором экспортировано 33,8 млн. тонн грузов, что уже больше, чем за год работы Зерновой инициативы, в которой участвовали ООН, Россия и Турция.

"Сегодня по Украинскому коридору прошло 1140 судов, которые экспортировали 33,8 миллионов тонн грузов в 40 стран мира. Из них 23,1 миллиона тонн – продукция украинских аграриев", - рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.