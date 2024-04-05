Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

До одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час повномасштабної війни.

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Про це свідчать дані Marinetraffic.

4 квітня судно вже вирушило у зворотний шлях до румунського порту Констанца.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.

Експорт через порти Великої Одеси

Україна відкрили морський коридор в серпні 2023 року, після того, як Росія остаточно вийшла з Зернової ініціативи та розпочала системні атаки на портову інфраструктуру та агропотужності.

За сім місяців Українським морським коридором експортовано 33,8 млн тонн вантажів, що вже більше, ніж за рік роботи Зернової ініціативи, в якій брали участь ООН, Росія та Туреччина.

"Сьогодні Українським коридором пройшло 1140 суден, які експортували 33,8 мільйонів тонн вантажів до 40 країн світу. З них 23,1 мільйони тонн – продукція українських аграріїв", - розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.