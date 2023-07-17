У Кремлі заявили про зупинку дії "зернової угоди"

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков у понеділок, 17 липня, заявив, що Росія припиняє участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, Москва нібито негайно повернеться до "зернової угоди", але за умови, що її домовленості щодо РФ буде виконано.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія нібито офіційно повідомила Туреччину, Україну та секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди".

Нагадаємо, що термін останнього продовження "зернової угоди", що дозволяла прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області (Одеса, Чорноморськ та Південний), закінчився 17 липня.

Погрози РФ вийти з "зернової угоди"

Росія ще з 26 червня повністю заблокувала реєстрацію нового флоту для проходу коридором у Чорному морі, переставши узгоджувати його в рамках роботи Спільного координаційного центру, створеного в Стамбулі згідно цієї угоди.

Російська влада раніше неодноразово погоджувалась на продовження угоди, укладеної 17 липня 2022 року між ООН та Туреччиною з РФ та Україною окремо, незважаючи на її ж заяви про неврахування інтересів РФ при реалізації угоди.

Зокрема, 13 липня російський президент Володимир Путін знову заявив, що поки жодного пункту в рамках "зернової угоди", пов'язаної з російськими інтересами, включаючи підключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT, не виконано. Він зазначив, що РФ "з доброї волі багаторазово продовжувала цю угоду", але тепер - "досить, в кінці кінців".

При цьому генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, як повідомляли ЗМІ, запропонував Путіну погодитися на продовження угоди в обмін на підключення "Россільгоспбанку" до SWIFT.

Туреччина ж в особі президента Реджепа Таїпа Ердоган ще в ніч на 8 липня заявила, що веде роботу з продовження "зернової угоди" і докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії відразу на два роки, але поки її потрібно продовжити хоча б на три місяці. 14 липня Ердоган заявляв, що Путін згоден на продовження угоди.