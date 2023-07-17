В Кремле заявили об остановке действия "зернового соглашения"

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков в понедельник, 17 июля, заявил, что Россия прекращает участие в Черноморской зерновой инициативе.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Москва якобы немедленно вернется к "зерновому соглашению", но при условии, что его договоренности относительно РФ будут выполнены.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия якобы официально сообщила Турции, Украине и секретариату ООН о возражениях против продления "зернового соглашения".

Напомним, что срок последнего продления "зернового соглашения", разрешавшего проход судов по Черному морю в три порта Одесской области (Одесса, Черноморск и Южный), истек 17 июля.

Угрозы РФ выйти из "зернового соглашения"

Россия еще с 26 июня полностью заблокировала регистрацию нового флота для прохода по коридору в Черном море, перестав согласовывать его в рамках работы Совместного координационного центра, созданного в Стамбуле по этому соглашению.

Российские власти ранее неоднократно соглашались на продление сделки, заключенной 17 июля 2022 года между ООН и Турцией с РФ и Украиной по отдельности, несмотря их же на заявления о неучете интересов РФ при реализации сделки.

В частности, 13 июля российский президент Владимир Путин снова заявил, что пока ни одного пункта в рамках "зерновой сделки", связанного с российскими интересами, включая подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, не выполнено. Он указал, что РФ "по доброй воле многократно продлевала эту сделку", но теперь - "хватит, в конце концов".

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, как сообщали СМИ, предложил Путину согласиться на продление соглашения в обмен на подключение "Россельхозбанка" к SWIFT.

Турция же в лице президента Реджепа Тайипа Эрдоган еще в ночь на 8 июля заявила, что ведет работу по продлению "зернового соглашения" и прилагает все усилия, чтобы увеличить срок его действия сразу на два года, но пока его нужно продлить хотя бы на три месяца. 14 июля Эрдоган заявлял, что Путин согласен на продление сделки