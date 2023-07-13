ООН просит Путина продлить черноморское зерновое соглашение в обмен на доступ к SWIFT - Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину продлить соглашение, которое позволит безопасный Черноморский экспорт зерна из Украины в обмен на подключение дочерней компании российского сельскохозяйственного банка в международную платежную систему SWIFT.

Об этом пишет Reuters.

Гутерриш предложил Путину, чтобы Россия позволила продлить черноморское зерновое соглашение в течение нескольких месяцев, давая ЕС время подключить дочернюю компанию Россельхозбанка в SWIFT.

Во вторник Гутерриш направил письмо Путину, предлагая пути дальнейшего содействия экспорту российского продовольствия и удобрений и обеспечения продолжения поставок украинского зерна в Черное море, заявил в среду представитель ООН.

Россия угрожала расторгнуть зерновое соглашение, срок действия которого истекает в понедельник, поскольку несколько требований по отправке собственного зерна и удобрений за границу не были выполнены.

Ключевым требованием Москвы является возобновление подключения российского агробанка "Россельхозбанк" к международной платежной сети SWIFT. Его отрезал Европейский Союз в июне 2022 года из-за вторжения России в Украину. В мае представитель ЕС заявил, что ЕС не рассматривает возможность обновления российских банков.

Однако ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании Россельхозбанка, чтобы разрешить транзакции с зерном и удобрениями, сообщает Reuters.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые транзакции через Российский сельскохозяйственный банк, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны Российской Федерации, и в то же время обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море", — сказал спикер ООН Стефан Дюжаррик.

Он не предоставил никаких подробностей этого предложения, но добавил, что Гутерриш общается со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения с Россией.

Сейчас "зерновое соглашение" под угрозой срыва. Ведь российские представители заявляли, что намерены из соглашения выйти. Однако решение украинских зерновиков наращивать перевозку сельхозпродукции через порты на реке Дунай, не полагаясь на "зерновой коридор", позволит диверсифицировать логистику и создать запасные пути сбыта урожая даже после окончания войны.