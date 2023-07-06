Порты Дуная будут альтернативой портам Одессы даже после окончания войны - эксперт

Решение украинских зерновиков наращивать перевозку сельхозпродукции через порты на реке Дунай, не полагаясь на "зерновой коридор", позволит диверсифицировать логистику и создать запасные пути сбыта урожая даже после окончания войны. Об этом рассказал заместитель директора департамента коммерческой работы " Укрзализныци " Валерий Ткачев в комментарии изданию "Delo.ua".

По его словам, из-за полномасштабного российского вторжения Украина временно потеряла контроль над портами Мариуполя и Бердянска, не работают порты Николаева и Херсона, а экспорт через три порта Большой Одессы не работает с 29 июня из-за саботажа российских инспекторов, которые не впускают суда в "зерновой коридор" для загрузки.

При этом направление логистики по Дунаю было актуальным и до начала войны - тогда с августа по декабрь в направлении портов Большой Одессы стояли очереди из вагонов и автомобилей с зерном. Поэтому у аграриев была альтернатива не ждать месяц в очереди в Одессу, а поехать на Измаил и побыстрее экспортировать урожай, хотя такой путь обходился несколько дороже.

Россия у нас надолго, и даже окончание горячей фазы войны не значит, что у нас все станет хорошо и мы вернемся к довоенной системе экспорта через собственные порты, когда наш мощный портовый комплекс обрабатывал 160 млн тонн с/х продукции в год, а 120 млн тонн экспортировал". Валерий Ткачев заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци"

Кроме того, эксперт предупреждает, что и после горячей фазы войны страна-агрессор продолжит наносить вред украинской инфраструктуре , например, минировать морские торговые пути

"Война – это надолго, еще наши дети, пожалуй, будут это "расхлебывать". Поэтому лучше сейчас строить все опции и думать о будущем, потому что в любой момент Россия может снова пойти войной, снова всё заблокировать, и нам снова останется только Дунай", - объясняет Валерий Ткачев.

Таким образом, если РФ выполнит свои угрозы и выйдет из Черноморского зернового соглашения, Украина сможет легко перевозить более 3 млн. тонн агропродукции в месяц, если удастся организовать рейдовую перевалку зерна. Если к этому добавить 0,5-1 млн тонн экспорта по железной дороге, то за год можно вывезти примерно 44 млн тонн, что примерно соответствует экспортному потенциалу на нынешний год.

Поэтому сейчас нужно "пушить", рекламировать этот альтернативный маршрут, договариваться с румынами, чтобы они разрешили в своих территориальных водах рейдовые стоянки. Или это "план Б" для морских портов Большой Одессы, когда караваны ходят под сопровождением военных кораблей. ПВО ставить, не давать агрессорам бомбить Одессу и вывозить зерно. Это вообще самый дешевый вариант". Валерий Ткачев заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци"

Напомним, что действие "зернового соглашения", заключенного в июле 2022 года с Турцией и ООН отдельно Украиной и РФ, в настоящее время продлено до 17 июля текущего года. Впрочем, российские представители заявляли, что намерены из соглашения выйти .

Ранее в РФ настаивали, чтобы Украина для продления действия соглашения возобновила транзит российского аммиака через свою территорию, а Украина – соответственно, гарантий от ООН того, что соглашение будет работать нормально, если Киев транзит российского аммиака позволит. Однако в июне соответствующий аммиакопровод начал попадать под обстрелы на территории Харьковской области, в том числе с последствиями в виде разгерметизации, т.е. непригодности к использованию.

Больше о "плане Б" от украинских зерновиков можно узнать в статье " Ставка на Дунай: что будут делать украинские зерновики в случае выхода РФ из Стамбульского соглашения ".

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