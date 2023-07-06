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Порты Дуная будут альтернативой портам Одессы даже после окончания войны - эксперт
Решение украинских зерновиков наращивать перевозку сельхозпродукции через порты на реке Дунай, не полагаясь на "зерновой коридор", позволит диверсифицировать логистику и создать запасные пути сбыта урожая даже после окончания войны. Об этом рассказал заместитель директора департамента коммерческой работы " Укрзализныци " Валерий Ткачев в комментарии изданию "Delo.ua".
По его словам, из-за полномасштабного российского вторжения Украина временно потеряла контроль над портами Мариуполя и Бердянска, не работают порты Николаева и Херсона, а экспорт через три порта Большой Одессы не работает с 29 июня из-за саботажа российских инспекторов, которые не впускают суда в "зерновой коридор" для загрузки.
При этом направление логистики по Дунаю было актуальным и до начала войны - тогда с августа по декабрь в направлении портов Большой Одессы стояли очереди из вагонов и автомобилей с зерном. Поэтому у аграриев была альтернатива не ждать месяц в очереди в Одессу, а поехать на Измаил и побыстрее экспортировать урожай, хотя такой путь обходился несколько дороже.
Кроме того, эксперт предупреждает, что и после горячей фазы войны страна-агрессор продолжит наносить вред украинской инфраструктуре, например, минировать морские торговые путиПодписывайтесь на наш Telegram канал
"Война – это надолго, еще наши дети, пожалуй, будут это "расхлебывать". Поэтому лучше сейчас строить все опции и думать о будущем, потому что в любой момент Россия может снова пойти войной, снова всё заблокировать, и нам снова останется только Дунай", - объясняет Валерий Ткачев.
Таким образом, если РФ выполнит свои угрозы и выйдет из Черноморского зернового соглашения, Украина сможет легко перевозить более 3 млн. тонн агропродукции в месяц, если удастся организовать рейдовую перевалку зерна. Если к этому добавить 0,5-1 млн тонн экспорта по железной дороге, то за год можно вывезти примерно 44 млн тонн, что примерно соответствует экспортному потенциалу на нынешний год.
Напомним, что действие "зернового соглашения", заключенного в июле 2022 года с Турцией и ООН отдельно Украиной и РФ, в настоящее время продлено до 17 июля текущего года. Впрочем, российские представители заявляли, что намерены из соглашения выйти .
Ранее в РФ настаивали, чтобы Украина для продления действия соглашения возобновила транзит российского аммиака через свою территорию, а Украина – соответственно, гарантий от ООН того, что соглашение будет работать нормально, если Киев транзит российского аммиака позволит. Однако в июне соответствующий аммиакопровод начал попадать под обстрелы на территории Харьковской области, в том числе с последствиями в виде разгерметизации, т.е. непригодности к использованию.
Больше о "плане Б" от украинских зерновиков можно узнать в статье " Ставка на Дунай: что будут делать украинские зерновики в случае выхода РФ из Стамбульского соглашения ".
Источник фото: ua.depositphotos.com