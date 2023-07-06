Зеленский едет к Эрдогану в Турцию договариваться о продлении "зернового соглашения"

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Турцию на встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения продления "зернового соглашения".

Об этом сообщает агентство Bloomberg

По данным Blomberg, лидеры стран обсудят продление "зернового соглашения", срок действия которого истекает 18 июля.

Ожидается, что Эрдоган примет Зеленского в Стамбуле в пятницу, по словам официальных лиц, пожелавших остаться анонимными.

Как сообщило турецкое издание Sabah, Зеленского ждут в Турции 7 июля. В настоящее время президент Украины находится с визитом в Болгарии.

Более подробной информации о вероятной встрече лидеров Украины и Турции пока нет.

Напомним, что работа зернового коридора в последние месяцы практически заблокирована российской стороной. Еще перед крайним продлением сделки, которое было совершено в мае, РФ угрожала выходом из договоренностей и требовала выполнения ряда своих условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Однако недавно в России еще раз заявили о планах остановить работу коридора после истечения этого срока.

В свою очередь, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продолжения экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей.

Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке за рубежом. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.