У Мінагрополітики розповіли про "план Б" на випадок виходу РФ із "зернової угоди"

Україна розробила альтернативний план продовження експорту агропродукції, якщо Росія покине угоду про "зерновий коридор".

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Зокрема, йдеться про розширення пропускної спроможності Дунайського регіону і збільшення можливостей з перевалки там. Також продовжують вводитись в експлуатацію додаткові пункти переходу і сухі порти на західному кордоні з Польщею і Румунією.

Також він нагадав, що у бюджеті на 2023 рік передбачено 20 млрд гривень для потенційного страхування суден, які погодяться перевозити українське зерно в разі припинення роботи зернового коридору.

"Тому є як мінімум декілька альтернативних заходів, які активно напрацьовуються, фактично фіналізовані й мають допомогти безперервно робити внесок України в міжнародну продовольчу безпеку, забезпечувати експорт", - зазначив Висоцький.

Нагадаємо, що 20 червня в Росії вкотре заявили про плани зупинити роботу зернової угоди після завершення терміну, на який її продовжили останнього разу.

Ще перед цим продовженням РФ також погорожувала виходом із угоди й вимагала виконання низки своїх умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Як пояснював посол України в Туреччині Василь Боднар, зернова угода не передбачає задоволення жодних потреб Росії. Однак країна-агресорка підписувала з ООН меморандум про сприяння у розв'язанні питань щодо аміакопроводу й зняття санкцій.

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