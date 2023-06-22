У МЗС України майже на 100% впевнені, що Росія вийде із "зернової угоди" в липні

Росія у липні майже напевно покине угоду про "зерновий коридор". У Міністерстві закордонних справ України назвали два фактори, які свідчать про це.

Про це заявила посол МЗС з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева

"Зерновий коридор. 99.9% Раша його покине в липні", - зазначила вона.

За її словами, одним з факторів, що свідчить про це, є те, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган успішно виграв вибори. Інший фактор - російських олігарх Дмитро Мазепін відрапортував президенту РФ Володимиру Путіну, що термінал для експорту аміаку з Росії вже майже добудовано, тому аміакопровід Тольятті-Одеса вже і не такий важливий.

Нагадаємо, що 20 червня в Росії вкотре заявили про плани зупинити роботу зернової угоди після завершення терміну, на який її продовжили останнього разу.

Ще перед цим продовженням РФ також погорожувала виходом із угоди й вимагала виконання низки своїх умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Як пояснював посол України в Туреччині Василь Боднар, зернова угода не передбачає задоволення жодних потреб Росії. Однак країна-агресорка підписувала з ООН меморандум про сприяння у розв'язанні питань щодо аміакопроводу й зняття санкцій.