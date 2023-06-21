"Життєво важлива угода". В ООН закликали до продовження зернової ініціативи

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розчарований уповільненням темпів інспекції суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи та одностороннім виключенням Росією порту "Південний" із угоди. Про це заявив заявив заступник речника генсека Фархан Гак, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що експорт продовольства через морський гуманітарний коридор значно скоротився з пікових 4,2 млн тонн у жовтні 2022 року до 1,3 млн тонн у травні, що стало найнижчим показником від початку реалізації ініціативи.

Гак додав, що генеральний секретар ООН закликає сторони прискорити операції та наполегливо просить їх "докласти всіх зусиль, аби забезпечити продовження цієї життєво важливої угоди, термін дії якої минає 17 липня".

Нагадаємо, що 20 червня в Росії вкотре заявили про плани зупинити роботу зернової угоди після завершення терміну, на який її продовжили останнього разу.

Ще перед цим продовженням РФ також погорожувала виходом із угоди й вимагала виконання низки своїх умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Як пояснював посол України в Туреччині Василь Боднар, зернова угода не передбачає задоволення жодних потреб Росії. Однак країна-агресорка підписувала з ООН меморандум про сприяння у розв'язанні питань щодо аміакопроводу й зняття санкцій.

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