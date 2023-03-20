МЗС Росії погрожує виходом країни-агресорки із зернової угоди: що вимагає Москва

Росія погодила продовження Чорноморської зернової ініціативи на 60 днів, а не на 120, і погрожує вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ.

У Москві стверджують, що вирішили скоротити період пролонгації угоди до 18 травня, цю позицію офіційно повідомили турецькій та українській сторонам й ті формально не заперечували.

Для подальшого продовження угоди країна-агресорка має кілька вимог:

перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT;

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування;

скасування обмежень на страхування та перестрахування, плюс зняття заборони на доступ до портів;

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса";

розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

У разі невиконання цих умов Росія погрожує вийти з ініціативи.

Нагадаємо, що зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було подовжено на 120-денний термін із завершенням 18 березня 2023.

У Росії заявляли, що після цього пролонгація угоди можлива лише на 60 днів, а подальша позиція визначатиметься залежно від "прогресу щодо нормалізації російського сільськогосподарського експорту".

18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що угоду продовжили ще на 120 днів.

Тоді пресслужба Організації Об'єднаних Націй підтвердила продовження договору, але не зазначила, на який саме термін.