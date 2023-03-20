Після продовження зернової угоди ціни на пшеницю почали зменшуватися

Після поновлення зернової угоди, яка дозволяє Україні безпечно експортувати зерно з ключових чорноморських портів, пшениця почала дешевшати.

Двома основними товарами, що постачаються в рамках угоди, є пшениця та кукурудза, вартість яких також подешевшала, пише Вloomberg.

Повномаштабне вторгнення Росії в Україну призвело до стрімкого зростання цін на пшеницю в усьому світі через побоювання серйозних збоїв у постачанні. Після продовження дії зернової угоди, ціна продовольчу культуру по всьому світу почала знижуватися.

До прикладу, ціна на пшеницю в Чикаго впали на 1,7% до 6,985 доларів США за бушель, а кукурудза подешевшала на 1,1% до 6,275 доларів за бушель, що стало першим падінням за п'ять сесій.

Незважаючи на зниження в ціни, розбіжності між Росією та Україною щодо тривалості зернової ініціативи, можуть знов спровокувати подорожчання зерна.

"Якщо він (зерновий коридор) триватиме лише 60 днів, то закінчиться безпосередньо перед збиранням озимих культур в Україні. На той момент Росія, швидше за все, матиме більше можливостей для переговорів, тому що світ більше потребуватиме українського зерна з точки зору сезону.Якщо це було 120 днів, це принаймні охоплює початковий період збору врожаю", — сказав Денніс Вознесенскі, аналітик із сільського господарства Rabobank Group.

Нагадаємо, українська сторона заявляє, що дія Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє безпечний експорт агропродукції з України через порти Одеської області, продовжена на 120 днів, в той же час у Росії повідомили, що продовжують її лише на 60 днів.

В Україні не погоджуються з ініціативою Росії щодо продовження "зернової угоди" лише на 60 днів. Така позиція РФ суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН.