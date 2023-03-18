Зернову угоду продовжили на 120 днів - Кубраков

Дія Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє безпечний експорт агропродукції з України через порти Одеської області, продовжена на 120 днів, як це передбачено відповідною угодою.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Вдячний генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гуттерішу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також всім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документу ще на чотири місяці", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні головним викликом є пришвидшення інспекційних перевірок в Туреччині. Також продовжується робота над долученням до Зернової ініціативи портів Миколаївської області та розширення номенклатури вантажів.

Нагадаємо, що зернова угода була підписана 21 липня 2022 року між ООН, Туреччиною окремо з Україною та з Росією. 19 листопада її було подовжено на 120-денний термін. Термін її дії закінчувався саме 18 березня.

13 березня Росія заявила, що погоджується на продовження дії угоди лише на 60 днів. Туреччина та Україна натомість вказували, що вона має бути продовжена саме на 120 днів, оскільки згідно домовленостей продовження має відбуватися саме на цей термін. Зазначимо також, що генсек ООН Антоніу Гутерріш минулого тижня особисто приїжджав у Київдля обговорення продовження "зернового коридору".