Росія блокує роботу зернового коридору: кількість виходів суден з українських портів впала до антирекорду

У січні кількість виходів суден із українських портів трималася на рівні 2,7, тобто в середньому це було по 2–3 кораблі в день, і є одним з найнижчих показників за всі місяці існування "зернової ініціативи". Однак за останні дні ситуація погіршується.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що такий низький показник зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів.

"За останні дні, станом на кінець січня, ситуація погіршується і добова кількість суден впала до 2,5. Це антирекордний показник", - йдеться у повідомленні.

При цьому, середній тоннаж відправок на одному судні в січні зберігся на рівні 37 тис. тонн, що є найкращим показником за час роботи зернового коридору.

"Але на загальну кількість відправок у січні це позитивно не вплинуло. Так, Коридором за перший місяць нового року виїхало лише 2,4 млн тонн збіжжя, тоді як у вересні та жовтні це було понад 4 млн тонн. Пшениці у січні відправлено 540 тис. тонн, з них до Африки – 61 тис. тонн", - зазначили у відомстві.

Всього Україна вже відправила в рамках зернової ініціативи 675 суден із вантажем в 18,4 млн тонн.

Нагадаємо, 17,8 мільйонів тонн української агропродукції на 659 суднах було експортовано "зерновим коридором" з портів Великої Одеси ("Одеса", "Чорноморськ" та "Південний") до 40 країн світу з 1 серпня 2022 року. При цьому за умови повноцінного функціонування коридору обсяги українського експорту на світові ринки мали становити 25-29 мільйонів тонн. Головна причина цього – цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі, що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден.