Россия блокирует работу зернового коридора: количество выходов судов из украинских портов упало до антирекорда

В январе количество выходов судов из украинских портов держалось на уровне 2,7, то есть в среднем это было по 2–3 корабля в день, и является одним из самых низких показателей за все месяцы существования "зерновой инициативы". Однако в последние дни ситуация ухудшается.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что такой низкий показатель обусловлен искусственной блокировкой работы зернового коридора со стороны российских инспекторов.

"За последние дни по состоянию на конец января ситуация ухудшается и суточное количество судов упало до 2,5. Это антирекордный показатель", - говорится в сообщении.

При этом средний тоннаж отправок на одном судне в январе сохранился на уровне 37 тыс. тонн, что является лучшим показателем за время работы зернового коридора.

"Но на общее количество отправок в январе это положительно не повлияло. Так, по коридору за первый месяц нового года выехало лишь 2,4 млн тонн зерна, тогда как в сентябре и октябре это было более 4 млн тонн. Пшеницы в январе отправлено 540 тыс. тонн. тонн, из них в Африку – 61 тыс. тонн", - отметили в ведомстве.

Всего Украина уже отправила в рамках зерновой инициативы 675 судов с грузом в 18,4 млн. тонн.

Напомним, 17,8 миллионов тонн украинской агропродукции на 659 судах было экспортировано "зерновым коридором" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в 40 стран мира с 1 августа 2022 года. При этом при полноценном функционировании коридора объемы украинского экспорта на мировые рынки должны составлять 25-29 миллионов тонн. Главная причина этого – целенаправленный саботаж российской стороной инспекций судов в Босфоре, что приводит к стабильно большой очереди из более чем 100 судов.