Из-за РФ мир ежемесячно недополучает миллионы тонн продовольствия

17,8 миллионов тонн украинской агропродукции на 659 судах было экспортировано "зерновым коридором" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в 40 стран мира с 1 августа 2022 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

Отмечается, что всего с начала работы "Зерновой инициативы" три порта отправили 659 судов с продовольствием в страны Африки, Азии и Европы, а 643 приняли новых под загрузку продукцией украинских аграриев.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что при полноценном функционировании коридора объемы украинского экспорта на мировые рынки должны составлять 25-29 миллионов тонн.

"С октября украинские порты вынуждены работать на половину своей мощности, уменьшился объем флота на вход в порты под загрузку, уменьшился объем экспорта на 3 млн тонн ежемесячно", - сообщают в ведомстве.

Там отмечают, что главная причина этого – целенаправленный саботаж российской стороной инспекций судов в Босфоре, что приводит к стабильно большой очереди из более чем 100 судов.

"Начиная с октября 2022 года делегация России в Совместном координационном центре (СКЦ) начала искусственно тормозить процесс инспекции судов. Во-первых, как только объем экспорта начал расти, российская сторона сократила количество инспекционных команд с 5 до 3 без какого-либо объяснения. Во-вторых, искусственно увеличивают время на проведение самих инспекций из-за проверки показателей работы судов, не регламентированных документами СКЦ и не имеющих никакого отношения к зерновому соглашению", - пояснил Руслан Сахаутдинов, представитель Украины в СКЦ.

По его словам, на проверку одного судна уходит от 4 часов, а в день проходит 5-7 проверок при минимально необходимых 16-18. Нередки случаи, когда россияне просто отказываются работать по вымышленным причинам, когда все другие стороны в СКЦ подтверждают условия для продления инспекции.

"Проблема решается увеличением инспекционных групп и количеством инспекций в день. Мы неоднократно обращались к нашим партнерам по соглашению и готовы к этому. В ноябре, когда в Босфоре ожидали более 200 судов, ООН и Турция самостоятельно провели за два дня 86 инспекций и доказали, что это вполне реально", – отметил Сахаутдинов.

Он добавил, что по состоянию на 18 января в Босфоре инспекцию СКЦ ожидает 121 судно (28 – с агропродукцией на борту, 93 – суда, идущие в порты под загрузку). Среднее время ожидания – от 2 до 5 недель, что также приводит к миллионному ущербу грузовладельцам.

Очередь наблюдается начиная с ноября 2022 года.

Это отображается на объемах экспорта. Так, в ноябре порты экспортировали на 47% меньше агропродукции, чем в октябре, когда эти проблемы начинались.

Если в октябре было недоэкспортировано почти 2 млн. тонн агропродукции, то в ноябре и декабре это уже по 3 млн. тонн в месяц. Такая тенденция сохраняется и в январе.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложениям ООН Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

"Зерновая инициатива" позволила разблокировать порты Великой Одессы, которые до войны на 80% были воротами для агроэкспорта, поддержать украинских аграриев, увеличить поступление валютной выручки в Украину, стабилизировать мировые цены на продовольствие и предотвратить существенное ухудшение гуманитарной ситуации в государствах, находящихся на грани голода, в том числе Эфиопии, Сомали, Афганистана.

В ноябре в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" для экспорта украинского зерна из черноморских портов еще на 120 дней.

Отметим, за сутки простоя судна с украинской агропродукцией в Босфоре трейдеры теряют от $20 тысяч.