Робота "зернового коридору" продовжена на 120 днів

У Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту українського зерна з чорноморських портів ще на 120 днів.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море"продовжена ще на 120 днів.Це рішення було ухвалено щойно у Стамбулі", - зазначив Кубраков.

За його словами, гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

"Український агроекспорт сьогодні залишається дієвим інструментом протидії світовій продовольчій кризі. З 1 серпня, початку роботи зернової Ініціативи і по сьогоднішній день Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Це значний обсяг, але недостатній", - зауважив міністр.

Він підкреслив, що світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги українського продовольства для світу.

"Ми офіційно звернулися до партнерів по Ініціативі з пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та долучити до неї порт Миколаїв. Очікуємо на їх відповідь", - повідомив Кубраков.

Міністр наголосив, що також важливо забезпечити ефективну роботу Спільного Координаційного Центру. Українська сторона внесла свої пропозиції щодо вирішення наявних проблем.

"Ми маємо використовувати весь наявний експортний потенціал наших портів щоб світ швидко отримував необхідні обсяги продовольства", - підсумував Кубраков.

Зазначимо, угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини в липні, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були закриті після вторгнення Росії. Термін її дії спливає 22 листопада.

Росія 29 жовтня вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Однак не зважаючи на заяви країни-агресора РФ, 31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.

Міноборони РФ 2 листопада заявило, що Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі.