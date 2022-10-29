Росія заявила про призупинення участі в угоді щодо "зернового коридору" у Чорному морі

Росія вирішила призупинити свою участь у реалізації угоди, яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

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Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони РФ, таке рішення пов'язане з її звинуваченнями України в атаці вранці у суботу на розміщені в окупованому Севастополі судна, які нібито задіяні в реалізації угоди з боку РФ.

"З урахуванням проведеного 29 жовтня київським режимом за участю фахівців Великобританії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки "зернового коридору", російська сторона зупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - заявили відомстві.

Раніше там заявили, що атака на кораблі, що знаходилися на зовнішньому та внутрішньому рейдах Севастополя, відбулася о 4:20 нібито із залученням дев'яти безпілотних літальних апаратів та семи автономних морських безпілотних апаратів.

Було заявлено, що всі вони були знищені силами кораблів і морської авіації ЧФ РФ, проте "незначне пошкодження" отримали морський тральщик "Іван Голубець", а також загородження бономережі в бухті Південна.

У російському міністерстві також стверджують, що підготовка акції велася під керівництвом британських фахівців, які перебувають в Очакові Миколаївської області. Крім того, там звинуватили цей же підрозділ ВМС Великобританії у плануванні та реалізації підриву 26 вересня газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі. У британському ж Міноборони це спростували.

"Аби відволікти увагу від свого катастрофічного ставлення до незаконного вторгнення в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до хибних заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про захід", - заявило відомство у своєму Twitter.

Звинувачення України в атаці на кораблі ЧФ, що стало приводом для виходу Росії з "зернової угоди", прокоментував у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, заявивши, що знову йдеться про черговий прояв шантажу з боку РФ.

"Примітивність російського шантажу - у всьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об‘єктах…Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їх час добігає кінця", - заявив він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter вказав, що Україна раніше вже попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

"Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань", - написав він.

У свою чергу, як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь Спільного координаційного центру в Стамбулі на його запит, той підтримує зв'язок із владою РФ у зв'язку з їхньою заявою про вихід із "зернової ініціативи", і закликає сторони утриматися від дій, що ставлять виконання угоди під загрозу.

"Вкрай важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які могли б поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є найважливішою гуманітарною ініціативою, що явно надає позитивний вплив на доступ до продовольства для мільйонів людей у ​​всьому світі", - наголошується в коментарі СКЦ.

Нагадаємо також, що президент Володимир Зеленський тижнем раніше звинувачував Росію у штучному створенні черги із суден, задіяних у рамках "зернової ініціативи", яка становила тоді вже 150 суден. 26 жовтня він заявляв про збільшення черги до 170 суден.

Зазначимо, що в ООН рішуче підтримують продовження чорноморської зернової ініціативи, обумовлений тримісячний термін якої спливає 22 листопада. Раніше там були "відносно оптимістично налаштовані" з приводу того, що угода, яка дозволила відновити український експорт зерна з портів Чорного моря, буде продовжена у листопаді.