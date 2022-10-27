В ООН "оптимистичны" относительно продолжения действия "зернового соглашения" на год

В Организации Объединенных Наций "относительно оптимистично настроены" по поводу того, что соглашение, которое позволило возобновить украинский экспорт зерна из портов Черного моря, будет продолжено в ноябре.

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Об этом заявил главный представитель ООН по гуманитарной помощи Мартин Гриффитс, пишет Reuters.

В начале этого месяца Гриффитс посетил Москву вместе с высокопоставленным представителем ООН по торговле Ребеккой Гринспен для обсуждения с российскими официальными лицами соглашения, которое также направлено на содействие экспорту российского зерна и удобрений на мировые рынки.

Соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, закрытых после вторжения России.

"Мы стремимся, чтобы соглашение, которое было подписано на 120 дней, и действие которого истекает в конце ноября, как можно быстрее возобновили. Это важно для рынка. Важно просто для непрерывности. И я все еще относительно оптимистично настроен по поводу того, что мы этого достигнем. Мы упорно работаем", - сказал Гриффитс.

ООН работает над продлением соглашения на один год и сглаживанием совместных инспекций судов представителями ООН, Турции, России и Украины, ведь в настоящее время очередь составляет более 150 кораблей.

"Я думаю, что нам следует еще раз пересмотреть некоторые из этих процедур, чтобы увидеть, можно ли их каким-то образом упростить", - сказал Гриффитс.

Представитель ООН также предположил, что Украина может попытаться расширить экспортное соглашение, включив в него еще порт Николаева.

В ООН не исключают, что Россия может возразить против продления соглашения об украинском экспорте после конца ноября.

Гриффитс заявил, что соглашение снизило цены, увеличило объемы экспорта и повысило доверие, добавив, что оно "делает то, о чем мы договаривались, и я не думаю, что кто-то сомневается в этом".

Отметим, Российская Федерация сознательно прилагает усилия для блокирования полноценной работы "зернового соглашения". Из-за ответных действий страны-агрессора украинские порты, занимающиеся перевалкой в рамках инициативы, сейчас работают на 25-30% своих возможностей.

До этого Россия угрожала прекращением действия "зернового соглашения". Украина и Турция, выступающая в качестве посредника, поддерживают продолжение действия соглашения.

Как пишет Reuters, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, использует соглашение о безопасном экспорте зерна из украинских портов для влияния и как способ доминировать на саммите G20 в Индонезии в ноябре.