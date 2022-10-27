Путін може використати "зернову угоду" для шантажу на саміті G20, — Reuters

Лідер Російської Федерації Володимир Путін, ймовірно, використає угоду про безпечний експорт зерна з українських портів для впливу та як спосіб домінувати на саміті G20 в Індонезії в листопаді. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на компетентного європейського дипломата.

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Справа в тому, що термін дії "зернової угоди" спливає 19 листопада, але Україна, Туреччина та ООН виступають за її продовження, Росія ж може фізично вплинути на роботу українських портів.

Саміт G20 розпочнеться 15 листопада, за словами джерела видання, Путін має намір його відвідати.

"Зернова угода буде центральною темою цього саміту G20, і всі намагатимуться переконати Путіна продовжити її, по суті, дозволити її продовжити. Це спосіб для росіян домінувати на саміті G20, але пролонгація або довготривале продовження зернової угоди їм нічого не коштує", — сказав європейський дипломат.

Наразі Російська Федерація свідомо докладає зусиль для блокування повноцінної роботи "зернової угоди". Через відповідні дії країни-агресора українські порти, які займаються перевалкою в рамках ініціативи, зараз працюють на 25-30% своїх можливостей.

До цього Росія погрожувала припиненням дії "зернової угоди". Натомість Україна й Туреччина, що виступає в якості посередника, підтримують продовження дії угоди.