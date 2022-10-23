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РФ намагається зірвати "зернову ініціативу" – порти працюють лише на 20-25% можливостей
Російська Федерація свідомо докладає зусиль для блокування повноцінної роботи "зернової угоди". Через відповідні дії країни-агресора українські порти, які займаються перевалкою в рамках ініціативи, зараз працюють на 25-30% своїх можливостей.
Про це 23 жовтня повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Незважаючи на труднощі, Україна продовжує виконувати свої обов'язки в рамках "зернової ініціативи". Зокрема, 23 жовтня балкер PANGEO, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту Чорноморська.
Його завантажили 40 тис тонн пшениці, вантаж призначений для Ємену (країна в південно-західній Азії).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Цього ж дня з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" вийшли 6 суден зі 124,3 тис тонн агропродукції для інших країн Азії та Європи.
"Загалом, з 1 серпня з портів Великої Одеси 380 суден експортували 8,5 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи", — підсумували в Мінінфраструктури.
Раніше повідомлялося, що Росія спровокувала чергу зі 150 суден, що йшли за українською агропродукцією. З вини країни-агресора затримувався експорт продовольства у Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш та Індонезію, і про цю ситуацію "повністю проінформовані" ООН, Туреччина та інші партнери України.
До цього Росія погрожувала припиненням дії "зернової угоди". Натомість Україна й Туреччина, що виступає в якості посередника, підтримують продовження дії угоди.