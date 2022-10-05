Україна веде важкі переговори щодо продовження "зернової угоди"

Україна веде жорсткі переговори, щоб забезпечити продовження експорту зерна зі своїх чорноморських портів після закінчення строку угоди про зерновий експорт 22 листопада.

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Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Bloomberg.

«Ми сподіваємося на продовження повноважень на вивезення зерна з портів України», – заявив Подоляк.

Він відмовився уточнити, коли можна очікувати будь-яких результатів, назвавши переговори «складними».

За словами Подоляка, Україна не веде переговорів з Росією напряму. Натомість існують підгрупи для переговорів, до яких також входять Туреччина та ООН.

За даними ООН, Україна експортувала з портів Чорного моря майже 6 млн тонн зерна та продуктів харчування через відкритий на початку серпня коридор.

Раніше Україна відправляла більшу частину свого зерна морськими шляхами до того, як російські війська заблокували її порти на початку вторгнення в лютому.

Зазначимо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про намір обмежити вивезення українського зерна. На думку російського диктатора, зерно не прямує бідним країнам, які потребують його.

Як відомо, представники України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі підписали за підтримки ООН дві ідентичні угоди про відновлення експорту зерна із українських портів строком на 6 місяців.

Нагадаємо, з початку реалізації "зернової ініціативи" з українських портів вирушили 192 судна. Загалом експортовано до країн Азії, Європи та Африки 4,38 млн тонн агропродукції.