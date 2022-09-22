Українську пшеницю відправили до Афганістану

Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН зафрахтувала четверте судно з українським зерном — до Афганістану вирушив балкер з 30 000 тонн пшениці. Про це в Facebook повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

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Балкер BC VANESSA з українською пшеницею для Афганістану залишив Одеський порт 27 вересня. Він відправився до порту в Пакистані, де пшениця буде розвантажена і доставлена мешканцям Афганістану.

"Наразі населення цієї країни потерпає від продовольчої кризи", — зазначили в Мінінфраструктури.

BC VANESSA став 27 вересня сьомим судном, яке вивезло з портів Великої Одеси агропродукцію для країн Азії та Європи. Загалом цього дня відвантажено 107,5 тис тонн зерна.

З початку реалізації "зернової ініціативи" з українських портів вирушили 192 судна. Загалом експортовано до країн Азії, Європи та Африки 4,38 млн тонн агропродукції.

Нагадаємо, Україна планує наростити темпи експорту зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Україна до 3 млн тонн зерна щомісяця. Протягом 2022-2023 маркетингового року аграрний експортний потенціал України перевищить 50 млн т.