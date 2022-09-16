Експерти покращили прогноз врожаю пшениці та кукурудзи в Україні

Департамент сільського господарства США (USDA) оновив світовий прогноз балансу основних сільгоспкультур на 2022/23 маркетинговий рік, згідно з яким Україна збільшить виробництво пшениці та кукурудзи.

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Про це повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Так, USDA прогнозує, що показники України щодо виробництва пшениці збільшуються на 1 млн т до 20,5 млн т, а експорт пшениці залишається без змін – 11 млн т. Щодо кукурудзи, то показники виробництва Україною у новому прогнозі збільшено на 1,5 млн т до 31,5 млн т, а експорт – на 0,5 млн т до 13,0 млн т.

Зазначається, що оновлений світовий прогноз пшениці на 2022/23 МР передбачає збільшення обсягів виробництва, зростання споживання, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

Прогноз світового виробництва пшениці в 2022/23 МР збільшено на 4,3 млн т до 783,9 млн т. Це відбулося переважно за рахунок зростання обсягів виробництва в Росії (+3 млн т до 91 млн т) та Україні (+1 млн т до 20,5 млн т).

Показники Росії очікуються рекордними.Збільшення обсягів пропозиції прогнозує збільшення світового споживання на 2,4 млн т до 791,0 млн т. Майже повністю це зростання буде використано в якості кормів, так як ціна на пшеницю створює конкуренцію фуражному зерну.

Прогнозовані обсяги світової торгівлі майже не змінилися та зросли лише на 0,2 млн т до 208,9 млн т. При цьому, прогнозовані світові кінцеві запаси пшениці зросли на 1,2 млн т до 268,6 млн т.

По світовому виробництву кукурудзи очікується скорочення на 7 млн т до 1 172,6 млн т. Передбачається, що скорочення виробництва кукурудзи відбудеться за рахунок США (-10,5 млн т до 354,2 млн т), країн ЄС (-1,2 млн т до 58,8 млн т). Частково таке падіння буде компенсуватися більшими обсягами виробництва Китаєм (+3 млн т до 274 млн т), Україною (+1,5 млн т до 31,5 млн т) та Канадою (+0,5 млн т до 14,5 млн т).

Основні зміни щодо оновленого прогнозу світового експорту кукурудзи передбачають скорочення відвантажень США (-2,5 млн т до 57,8 млн т) та зростанням експорту Україною (+0,5 млн т до 13,0 млн т). В сукупності це призведе до скорочення світового експорту на 2 млн т до 183,6 млн т. Сукупність цих факторів призвело до скорочення прогнозу світових кінцевих запасів кукурудзи в 2022/23 МР на 2,2 млн т до 304,5 млн т.

Тим часом у 14 регіонах України вже завершили збирання культур ранньої групи зернових. Загалом зернові та зернобобові обмолочено на 6 млн 726 тис га (60%), з яких зібрано 25,9 млн тонн при врожайності 38,4 ц/га.

Зазначимо, Уряд очікує збір урожаю на рівні 65-67 млн т, що на 32% менше за середній обсяг урожаю за останні 3 роки (96 млн т).

Як прогнозують в Українській зерновій асоціації, цього року Україна може отримати 69,4 млн т зернових та олійних із площі близько 19,1 млн га. Експорт з України при цьому може досягти 31,5 млн тонн при суттєвому збільшенні пропускної спроможності переходів на кордонах України.