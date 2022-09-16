Эксперты улучшили прогноз урожая пшеницы и кукурузы в Украине

Департамент сельского хозяйства США (USDA) обновил мировой прогноз баланса основных сельхозкультур на 2022/23 маркетинговый год, согласно которому Украина увеличит производство пшеницы и кукурузы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Так, USDA прогнозирует, что показатели Украины по производству пшеницы увеличиваются на 1 млн т до 20,5 млн т, а экспорт пшеницы остается без изменений – 11 млн т. Что касается кукурузы, то показатели производства Украиной в новом прогнозе увеличены на 1,5 млн т до 31,5 млн т, а экспорт – на 0,5 млн т до 13,0 млн т.

Отмечается, что обновленный мировой прогноз пшеницы на 2022/23 МГ предполагает увеличение объемов производства, рост потребления, объемов торговли и конечных запасов.

Прогноз мирового производства пшеницы в 2022/23 МГ увеличен на 4,3 млн т до 783,9 млн т. Это произошло преимущественно за счет роста объемов производства в России (+3 млн т до 91 млн т) и Украины (+1 млн т до 20,5 млн т).

Показатели России ожидаются рекордными. Увеличение объемов предложения прогнозирует увеличение мирового потребления на 2,4 млн т до 791,0 млн т. Почти полностью этот рост будет использован в качестве кормов, так как цена на пшеницу создает конкуренцию фуражному зерну.

Прогнозируемые объемы мировой торговли почти не изменились и выросли лишь на 0,2 млн т до 208,9 млн т. При этом прогнозируемые мировые конечные запасы пшеницы выросли на 1,2 млн т до 268,6 млн т.

По мировому производству кукурузы ожидается сокращение на 7 млн т до 1172,6 млн т. Предполагается, что сокращение производства кукурузы произойдет за счет США (-10,5 млн т до 354,2 млн т), стран ЕС (-1,2 млн т до 58,8 млн т). Частично такое падение будет компенсироваться большими объемами производства Китаем (+3 млн т до 274 млн т), Украиной (+1,5 млн т до 31,5 млн т) и Канадой (+0,5 млн т до 14,5 млн т ).

Основные изменения по обновленному прогнозу мирового экспорта кукурузы предполагают сокращение отгрузок США (-2,5 млн т до 57,8 млн т) и ростом экспорта Украиной (+0,5 млн т до 13,0 млн т). В совокупности это приведет к сокращению мирового экспорта на 2 млн т до 183,6 млн т. Совокупность этих факторов привела к сокращению прогноза мировых конечных запасов кукурузы в 2022/23 МГ на 2,2 млн т до 304,5 млн т.

Тем временем в 14 регионах Украины уже завершили уборку культур ранней группы зерновых. В целом зерновые и зернобобовые обмолочены на 6 млн. 726 тыс. га (60%), из которых собрано 25,9 млн. тонн при урожайности 38,4 ц/га .

Отметим, Кабмин ожидает сбор урожая на уровне 65-67 млн т, что на 32% меньше среднего объема урожая за последние 3 года (96 млн т).

Как прогнозируют в Украинской зерновой ассоциации, в этом году Украина может получить 69,4 млн. т зерновых и масличных с площади около 19,1 млн. га. Экспорт из Украины при этом может достигнуть 31,5 млн. тонн при существенном увеличении пропускной способности переходов на границах Украины.