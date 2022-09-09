В Україні стартувало збирання цукрових буряків

Станом на 9 вересня в Україні зібрали 42,9 тис тонн цукрових буряків на площі 820 га, (0,5%) при врожайності 523 ц/га. Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, оголосивши таким чином старт збирання цукрових буряків.

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Тим часом у 14 регіонах України вже завершили збирання культур ранньої групи зернових. Загалом зернові та зернобобові обмолочено на 6 млн 726 тис га (60%), з яких зібрано 25,9 млн тонн при врожайності 38,4 ц/га. У розрізі культур аграрії отримали такі результати:

пшениці з площі 4,7 млн га (99%) намолочено 19,2 млн тонн (врожайність – 41,0 ц/га);

ячменю з площі 1,6 млн га (100%) намолочено 5,5 млн тонн (врожайність – 34,7 ц/га);

з площі в 109,3 тис. га (98%) зібрано 250,2 тис тонн гороху при врожайності 22,9 ц/га;

кукурудзу на зерно обмолочено на 3,9 тис. га (0,09%), намолочено 18,4 тис. тонн (врожайність – 47,2 ц/га);

з площі 21,2 тис га (18%) зібрали 30,6 тис тонн гречки (врожайність – 14,5 ц/га);

просо обмолочено на 16,5 тис. га (37%), намолочено 42,2 тис. тонн (врожайність – 25,6 ц/га).

"У трійці лідерів по намолоту в понад 2 млн тонн зерна залишаються Кіровоградщина, Одещина та Дінпропетровщина. Понад 1 млн тонн намолотили 11 областей", - зазначили в Мінагрополітики.

В Україні триває збирання олійних культур. Зокрема, збір соняшника проведено на площі 251,4 тис. га, з яких намолочено 392 тис тонн насіння при врожайності 15,6 ц/га.

Сою зібрали на 26,8 тис. га, (1,8%), намолотивши 70,9 тис тонн при врожайності 26,5 ц/га. Ріпак обмолочено на площі 1 млн 96 тис га, (100%) намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,5 ц/га.

Зазначимо, що в Україні на цьогодны всього налічується 33 заводи з виробництва цукру, проте 10 із них не запустять роботу цього маркетингового року через війну. Проте в "Укрцукорі" наголосили, що дефіциту цукру в Україні не буде, але зараз важко спрогнозувати ціни на цукровий пісок для споживача.

Джерело фото: ua.depositphotos.com