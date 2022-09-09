Ринок землі: яка середня вартість гектару в Україні

Середня ціна за 1 гектар землі для ведення сільгоспвиробництва станом на сьогодні становить 38 211 грн. Найдорожча земля у Київській області.

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Про це свідчать дані дашборду про роботу ринку землі в Україні, опублікованого на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що найвища середня ціна за 1 га зафіксована на Київщині – там вона сягає 445 445 грн за 1 га.

Далі слідують такі області:

Івано-Франківська – 349 614 грн;

Рівненська – 162 252 грн;

Львівська – 162 252 грн;

Житомирська – 67 389 грн;

Закарпатська – 67 315 грн;

Чернівецька – 62 681 грн.

Одеська – 166 088 грн;



Найнижча ціна на землю зафіксована в Миколаївській області – 18 132 грн.

"Середня ціна за 1 га землі станом на 1 лютого становила 40,7 тис. грн. За результатами травня, коли угоди на ринку землі знову почали укладатися, вона була зафіксована на рівні 37,4 грн і до серпня показала позитивну динаміку, досягнувши позначки в 38,2 тис. грн", - повідомляють у МінАПК.

Водночас у відомстві зазначають, що кількість правочинів за місяць хоч і демонструє динаміку до зростання, але все ще далека від показників до 24 лютого.

Так, якщо в лютому уклали 12,5 тис. угод купівлі-продажу, то з початку вторгнення найбільший показник був у серпні – це 4,7 тис. правочинів.

У МінАПК зауважують, що упала також капіталізація ринку землі. У грудні минулого року угод купівлі-продажу було укладено на 936 млн грн – і це найбільша сума, яку українці вклали в купівлю землі. Станом за серпень 2022 року, попри позитивну динаміку відновлення (у середньому угод укладають на 10 млн грн більше, ніж попереднього місяця), угод купівлі-продажу на ринку землі укладено на 74,1 млн грн.

У відомстві підкреслюють, що аналіз охоплює лише угоди, що надійшли до системи Держгеокадастру із зазначенням вартості переходу права.

Зазначимо, найдорожчий пай площею 0,94 га, розташований на території Сокільницької громади Львівської області, продано за понад 5 млн грн.

Нагадаємо, що в Україні за рік роботи ринку землі уклали 88 тисяч угод щодо продажу землі на 7 млрд гривень.