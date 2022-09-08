У Мінагрополітики запевняють, що дефіциту гречки та цукру не буде

Гречка, ціни на яку стрімко зросли від початку повномасштабного російського вторгнення через розірвання ланцюгів імпорту, має подешевшати в жовтні. А ціни на цукор суттєво не зміняться.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, навесні аграрії відреагували на дефіцит гречки й засіяли в 1,5 раза більше площі порівняно з минулим роком.

"Наразі збір гречки тільки розпочався, обмолочено 8% площ, зібрано майже 12,6 тис. тонн. Загалом, очікується зібрати 140 тис. тонн. При тому, що внутрішнє споживання становить 100-110 тис. тонн. Відповідно, Україна повністю забезпечить себе гречкою, ще й сформує резерв. Тому вже в жовтні, коли крупа буде оброблена й поступить до споживача, очікуємо зниження ціни", - зазначив Висоцький.

Що стосується ціни на цукор, то вона суттєво не зміниться. За словами заступника міністра, цього року, незважаючи на всі складнощі через війну, аграрії посіяли 180 тис. га цукрового буряка.

"Це дозволяє виготовити близько 1 млн 100 тис. тонн цукру, що повністю покриває його внутрішнє річне споживання. Крім того, за рахунок високого урожаю минулого року, сформовані запаси. Тому дефіциту цукру в Україні точно не буде. Чинників для зростання цін, як мінімум до кінця року, немає", - зазначив Висоцький.

Така ж ситуація і з виробами із пшениці. Але на формування ціни впливають також логістика, зберігання, ціни на енергоносії та шантаж країни-агресора. Проте наразі підстав для занепокоєння немає.

Тарас Висоцький також додав, що в країні продовжується збір урожаю. Почалася кампанія посіву озимих культур. Сім регіонів активно сіють жито та ячмінь.

Зазначимо, в Україні всього налічується 33 заводи з виробництва цукру, проте 10 із них не запустять роботу цього маркетингового року через війну. Як це вплине на галузь та ціни на цукор, читайте в матеріалі Delo.ua.