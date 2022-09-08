В Минагрополитики обещают, что дефицита гречки и сахара не будет

Гречка, цены на которую стремительно выросли с начала полномасштабного российского вторжения из-за разрыва цепей импорта, должна подешеветь в октябре. А цены на сахар не изменятся.

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Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, весной аграрии отреагировали на дефицит гречки и засеяли в 1,5 раза больше площади по сравнению с прошлым годом.

"Сейчас сбор гречки только начался, обмолочено 8% площадей, собрано почти 12,6 тыс. тонн. В общем, ожидается собрать 140 тыс. тонн. При том, что внутреннее потребление составляет 100-110 тыс. тонн. Соответственно, Украина полностью обеспечит себя гречкой еще и сформирует резерв. Поэтому уже в октябре, когда крупа будет обработана и поступит к потребителю, ожидаем снижения цены", - отметил Высоцкий.

Что касается цены на сахар, она существенно не изменится. По словам замминистра, в этом году, несмотря на все сложности из-за войны, аграрии посеяли 180 тыс. га сахарной свеклы.

"Это позволяет произвести около 1 млн 100 тыс. тонн сахара, что полностью покрывает его внутреннее годовое потребление. Кроме того, за счет высокого урожая прошлого года, сформированы запасы. Поэтому дефицита сахара в Украине точно не будет. Причин для роста цен как минимум до конца года, нет", - отметил Высоцкий.

Такая же ситуация и с изделиями из пшеницы. Но на формирование цены влияют также логистика, хранение, цены на энергоносители и шантаж страны-агрессора. Однако пока оснований для беспокойства нет.

Тарас Высоцкий также добавил, что в стране продолжается сбор урожая. Началась кампания посева озимых культур. Семь регионов активно сеют рожь и ячмень.

Отметим, в Украине всего насчитывается 33 завода по производству сахара, однако 10 из них не приступят к работе в этом маркетинговом году из-за войны. Как это отразится на отрасли и ценах на сахар, читайте в материале Delo.ua.