Что будет с ценами на овощи осенью: прогноз эксперта

В Украине с началом войны цены на продукты питания выросли на 20%, а цены на овощи сдерживаются сезонным фактором. Но осенью овощи на украинском рынке подорожают на 10–15%.

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Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

По его словам, на цены на продукты будут давить инфляция, нарушения логистических цепочек, рост цен на топливо, стоимость энергоносителей и расходы на хранение продукции.

"С начала войны цены на товары выросли более чем на 20%. Сейчас август, сезон сбора овощей, поэтому наблюдаем снижение стоимости из-за увеличения предложения. Картофель огурцы томаты и другие овощи подешевели, сезонный фактор будет продолжаться до октября месяца. Учитывая то, что определенное количество украинцев выехало заграницу, это также способствовало снижению цен на сезонные овощи. Но осенью возрастут расходы на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличения цены на 10-15% на все группы", - отметил Денис Марчук.

Отметим, недостаток предложения качественного лука провоцирует рост цен на украинском рынке. Уже сейчас этот овощ в Украине стоит в среднем в 4,6 раза выше, чем в прошлом.

А белокочанная капуста уже стоит в среднем в 6 раз дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.