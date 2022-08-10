В Украине стоимость капусты выросла за год в 6 раз

На текущей неделе в Украине на рынке белокочанной капусты возобновился рост отпускных цен.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Скачок цен участники рынка связывают с началом периода межсезонья: средние сорта капусты постепенно уходят с рынка, а к уборке поздних фермеры планируют приступить в последнюю неделю августа.

В сложившейся ситуации отпускные цены на качественную белокочанную капусту на текущей неделе выросли до 22-27 грн/кг, что в среднем на 10% выше, чем неделей ранее.

Основной причиной ценового роста в сегменте белокочанной капусты стало завершение сезона реализации данной продукции средних сортов. В то же время к более стремительному удорожанию производители не прибегали, опасаясь, что подобные корректировки могут спровоцировать ухудшение темпов сбыта белокочанной капусты.

При этом, на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем в 6 раз дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Однако, по мнению производителей, надеяться на снижение цен в начале осени, скорее всего, не стоит. Небольшой спад возможен только в начале уборочной кампании, затем цена будет только повышаться.

Дело в том, что на сегодняшний день участники рынка уже обеспокоены видами на урожай капусты. Из-за жары и засухи может значительно уменьшиться валовый сбор данной продукции. Также, стоит отметить, что площади под данной культурой в текущем сезоне существенно снизились.

Напомним, за год цены в Украине выросли практически на все виды мяса. Больше всего поднялась цена на куриную печень (+51%), тушку индейки (+49%) и ребра говядины (+45%).