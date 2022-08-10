В Украине выросли цены на мясо: что и на сколько подорожало

За год цены в Украине выросли практически на все виды мяса. Больше всего поднялась цена на куриную печень (+51%), тушку индейки (+49%) и ребра говядины (+45%). Об этом говорится в обзоре украинского сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Наибольшей популярностью среди украинцев пользуется курятина. За год стоимость свежего куриного филе в украинских супермаркетах выросла на 18%. Однако в этом сегменте больше всего подорожала куриная печень – на 51%. Куриные голени в 2021 году в среднем стоили 60,8 грн/кг, сейчас – 69 грн/кг. Крылья подорожали на 12%, до 77 грн/кг. Цена одного килограмма фарша выросла на 20%.

Что касается свинины, то, по данным Zakaz.ua, больше всего подорожала свиная рулька с костью – на 37%, до 95,9 грн/кг, тогда как в августе 2021 года была 70 грн/кг.

Свиная грудинка подорожала с 98 грн/кг в 2021 году до – 129 грн/кг в 2022 году. Фарш и ребра подорожали на 24%, бедренная часть без кости – на 29% (148,9 грн/кг), вырезка – на 14% (189,9 грн/кг), гуляш – на 17% (139 грн/кг), лопатка – на 12% (129 грн/кг), а корейка без кости – на 10% (169 грн/кг).

"Зарубежные поставки стали основной причиной увеличения стоимости свинины. В июне 2022 года Украина импортировала мяса почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — объясняют аналитики.

В связи с дефицитом выросли цены и на говяжью и телятину. По данным Zakaz.ua, в течение года больше всего подскочила цена на ребра – на 45%. Цена на свежую грудинку говядины выросла со 107 грн/кг в 2021-м до 145 грн/кг в 2022-м. Печень прибавила в цене 20% (96 грн/кг), фарш подорожал на 33% (199,9 грн/кг), ошейок – на 11% (219 грн/кг), антрекот – на 9% (250 грн/кг) .

Меньше всего изменилась цена на говяжий балык, всего на 2%. Также несущественно подорожал стейк из надкостницы - на 6% (260 грн/кг) и гуляш - на 7% (299 грн/кг).

Напомним, в Украине ожидается рост цен на сливочное масло. Внутренние цены поднимутся, в том числе и за счет недавней девальвации гривны.