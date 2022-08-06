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В Украине цены на сливочное масло вырастут, - Infagro
Внутренние цены поднимутся, в том числе и за счет недавней девальвации гривны.
Аналитики Infagro сообщают, что производство сливочного масла начнет сезонно сокращаться, а внутренние цены вырастут, в том числе и за счет недавней девальвации гривны. Несмотря на падение цен внешних продаж, свое влияние окажет также и экспорт товара.
"Рост цен произойдет через неделю-две. Пока рынок приспосабливается к новым реалиям, вызванным изменениями в курсовой политике НБУ и возможностями экспорта", - говорится в сообщении.
На фоне ухудшения конъюнктуры мирового рынка экспортные цены на украинское масло падают. Несмотря на это экспорт все еще выгоден, и об этом свидетельствует рост объема экспорта в июле почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Производство масла в этом году активно. По приблизительным оценкам экспертов, в июле будет произведено лишь на 7% меньше прошлогоднего показателя.
"Анализируя текущие возможности экспорта, рост внутренних цен на масло уже в ближайшей перспективе неизбежен", - отмечают аналитики.
Напомним, что украинские сыровары вытеснят импорт, если не будут поднимать цены.