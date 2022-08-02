В Украине выросла стоимость импортной свинины

За июль поток свинины из-за границы уменьшился на 45% против июня — с 9 до 4,9 тыс. т соответственно. Ключевой причиной снижения импортной активности в июле стал возврат обязательства уплачивать НДС для импортеров на упрощенной системе налогообложения. Таким образом, цена условного килограмма свинины автоматически выросла на 20%.

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Об этом сообщили аналититики Ассоциации "Свиноводы Украины".

"Такое подорожание побудило отечественных трейдеров переключиться на закупку более дешевого мясного сырья. Так, если в июне средневзвешенная таможенная стоимость килограмма импортированной свинины составляла 2,21 долл. США/кг, то в июле этот показатель снизился до 2,03 долл. США ( -8%). Тем не менее, в третьей декаде месяца импорт подорожал из-за пересмотра официального курса гривни к доллару США на 25%. Это существенно повысило конкурентоспособность отечественной продукции", - отмечают в АСУ.

Данные таможенной статистики свидетельствуют, что за июль поступление охлажденного и мороженого мяса свиней из-за границы составило 4,9 тыс. т, что обошлось отечественным импортерам в $10 млн, а это на 45% меньше объемов импорта свинины месяцем ранее, и равно вдвое в валютном эквиваленте.

Аналитики предупреждают и об очередном подорожании импорта: "По состоянию на 1 августа отечественные трейдеры могут завезти еще 1,8 тыс. т охлажденной и мороженой свинины на кости, в полутушах и отрубах в пределах квоты. Однако после исчерпания этих объемов, завоз охлажденной свинины будет облагаться 12% импортной пошлиной, а мороженой — 10%. Хотя еще в середине июля представители мясопереработки ожидали, что импортные квоты будут исчерпаны к началу августа, с удорожанием доллара они отсрочились", — добавляют в отраслевом объединении.

Отмечается, что основными странами-поставщиками остаются Дания, Польша, Бельгия и Испания.

Напомним, что украинские сыровары вытеснят импорт, если не будут поднимать цены.