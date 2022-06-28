"С начала войны промышленный сектор потерял более 300 тысяч свиней", - Оксана Юрченко, АСУ

Delo.ua поговорило с президентом Ассоциации "Свиноводы Украины" Оксаной Юрченко о том, насколько свинофермы пострадали от обстрелов российской армии, сколько хозяйств находятся на временно оккупированных территориях и как фермеры пытаются спасти свои хозяйства. Есть ли сегодня спрос на свинину в Украине и насколько растут цены на мясо.

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В каких регионах больше всего свиноферм? Есть ли они на временно оккупированных территориях?

- До полномасштабной войны больше всего промышленных свиноферм было в трех областях. Это Киевская область, которая удержала и укрепила свои позиции. На втором месте – Донецкая область. Сегодня там идут боевые действия. Этот регион выигрывал благодаря ЧАО "АПК-Инвест", насчитывавшему более 25 тысяч свиноматок. Однако сегодня предприятие вынуждено сокращать объемы производства. Поэтому, вероятно, Донецкая область выйдет из тройки лидеров. И третье место у Львовщины, где тоже большой кластер промышленных предприятий, среди которых немало крупнейших производителей.

С начала полномасштабной войны в Украине в каких регионах были разрушены свинофермы?

- Самое крупное предприятие, которое уничтожили российские оккупанты, - ЧАО "Бахмутский Аграрный Союз" (Донецкая обл.), насчитывавшее более 35 лет истории и еще в прошлом входившее в 10 крупнейших хозяйств Украины. Пострадали свинофермы в Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

Разрушенное фермерское хозяйство на Донбассе. Фото: Aris Messinis

Говорят, что некоторые фермеры вырезают животных, потому что не могут их содержать и реализовывать. Действительно ли это?

– Такая ситуация имела место, когда началась полномасштабная война, ведь в течение первых двух недель реализации животных почти не было. Сегодня с такой проблемой сталкиваются производители на временно оккупированных территориях или зонах боевых действий. Риски "прилетов" высоки, поэтому вывезти свиней сложно (если ферма имеет собственный скотовоз). Снабжение ветпрепаратов, кормов и других необходимых составляющих прекращается. Предприятие не может нормально функционировать, а значит фермеры вынуждены забивать свиней, чтобы мясо продать за копейки или просто раздать людям. Не дай Бог оказаться в таких условиях.

Насколько сократился рынок?

– Мы считаем предприятия, которые разрушены, прекратили работу или находятся во временной оккупации. Например, крупный производитель в Харьковской области, который с первых дней не может нормально функционировать из-за оккупации, или еще пытающихся держаться фермы в Херсонской области. С начала полномасштабной войны общие потери промышленного сектора составляют около 10%, а это более 300 тысяч свиней.

Если предположить, что свиноводческий бизнес полностью свернется в Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях, где ведутся бои, сокращение рынка промышленной свинины составит 20%. Это пессимистический сценарий, однако риски для предприятий, находящихся в этих регионах, очень высоки.

Фермеры на временно оккупированных территориях, являющихся членами ассоциации, обращаются к вам за помощью?

– Подавляющее большинство обращений было в начале войны, когда производители оказались в условиях поломанных цепочек сбыта. Мы кооперировали свинохозяйства с предприятиями, выращивающими зерновые, чтобы обеспечить свиней кормовым сырьем, иногда даже взаймы. Разыскивали по рынку запасы ветеринарных препаратов. Кооперировали производителей и переработчиков, обеспечивающих сбыт свиней. Работали над расширением перечня товаров критического импорта, чтобы обеспечить поставки в Украину необходимых составляющих для производства. В те дни таких запросов было немало.

Жаль, что ничего не можем сделать для предприятий, находящихся в условиях временной оккупации. Часто даже связаться с ними в течение длительного времени не удается.

Разрушенное фермерское хозяйство на Донбассе. Фото: Aris Messinis

Что делали фермеры, когда захватчики начали бомбить украинские города?

– Первые две недели с начала войны были периодом абсолютного штиля. Все остановилось: переработка не принимала животных, производители растерялись. Никто не знал, что делать. Некоторые работники уехали, кто пошел воевать. Поэтому первыми решениями было сократить поголовье. Многие спрашивали, как утилизировать свиней, чтобы не повлечь за собой экологическую катастрофу, если сбыт животных не восстановится. Словом, было много вопросов.

Когда ситуация стабилизировалась, свиноводы начали понемногу возобновлять работу. С точки зрения цены на живец, сегодня самая стабильная ситуация в центре страны. Запад страны больше всего испытывает давление импорта (с начала года поставки из-за границы активизировались, поэтому цена на 1-2 грн там ниже, чем в центре). На востоке последние несколько недель фиксируют самые высокие цены. А ведь предложение там сократилось, везти из других регионов в нынешних условиях дорого, а спрос есть.

Какие сегодня самые большие проблемы у фермеров?

- Доставить составляющие, необходимые для производства, фермам вблизи зон боевых действий. А так как многие ветпрепараты и кормовые добавки импортируются или производятся из импортируемого сырья, их стоимость растет. В среднем до 10%, а на отдельные позиции подорожание достигает 30-40%.

В начале мая Украина получила разрешение на транзит свинины и говядины и мясных продуктов через ЕС. Однако активизации экспорта свинины до сих пор нет. Можете объяснить почему?

- До войны свинина из Украины вывозилась через морские порты, в ОАЕ, Гонконг и т.д. Морем отправляли и живые животные в Грузию. Сейчас порты заблокированы, потому экспорт остановился. Наш компетентный орган получил разрешение от Европейского Союза, куда поставки отечественной продукции свиноводства запрещены из-за африканской чумы свиней, на транзит через ЕС, чтобы поставлять продукцию в третьи страны. Однако активно воспользоваться этой опцией наши поставщики не торопятся.

Ведущие украинские экспортеры прокомментировали, что расходы по логистике выросли в разы. Этот фактор в комплексе с ценой на внутреннем рынке сегодня не позволит быть конкурентоспособными на глобальной арене. Хотя незначительные поставки все же производят. Так, в июне свинину направили в Анголу (21 тонн) и ОАЕ (6 тонн). Хорошо в такой ситуации, что отечественное свиноводство — не экспортнозависимая отрасль. В течение как минимум последнего десятилетия производим свинины меньше, чем потребляем. А значит, острой необходимости поставлять нашу свиноводческую продукцию на внешние рынки нет.

А сейчас импорт увеличился?

– До полномасштабной войны мы импортировали 12% от внутреннего производства промышленной свинины и 6% от общего производства. С января по май этого года в Украину завезли 22 тысячи тонн свинины, а это вдвое больше показателя аналогичного периода 2021 года. Это составляет 16% от промышленного производства или 8% от общей емкости рынка.

Фото: depositphotos

Из каких стран в основном завозят свинину в нашу страну?

– С начала года к нам импортируют свинину из Австрии, Дании, Франции, Нидерландов, Польши, Испании и Швеции. Больше всего поставляют Дания, Польша и Нидерланды.

А спрос упал с начала полномасштабной войны?

– Последние месяцы мы фиксируем стабильность. Каждую неделю партии свиней расписывают, цена на живец не падает, что свидетельствует о том, что на свинину относительно постоянный спрос.

Насколько выросли цены на свинину для населения с начала года и могут увеличиться в ближайшее время?

– Сейчас свинина, как и вся продовольственная корзина, увеличивается в цене. В прошлом году стоимость свинины росла, но очень отставала от других видов мяса. Прирост средних цен на охлажденные полуфабрикаты из свинины в мае по отношению к марту составил от 1,1% до 2,3%. Но этот показатель ниже минимального уровня ежемесячного подорожания продуктовой корзины, фиксирующей ГССУ — 2,4-6,2% в период с января по май 2022 года. Учитывая, что у нас война, дорогая логистика, дефицит горючего и прочее, и при этом есть спрос, постепенное подорожание все равно будет.

Есть ли инициативы от государства, направленные на поддержку отрасли во время войны?

– С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину наши власти на связи 24/7. Государство помогает с отладкой логистики, бронированием персонала, который подпадает под мобилизацию. Изменения в законодательство принимаются в разы быстрее, чем до войны. Не всегда они идут на пользу отраслям, как, например, произошло в случае лишения уплаты НДС импорта для плательщиков единого налога I-III групп. Но достаточно быстро дается и отменить ненужные инициативы.

Один из значительных недостатков — нехватка средств, следовательно, прекращение финансирования программ поддержки животноводства, в частности, таких как частичное возмещение закупленных генетических ресурсов или стоимости построенных/реконструированных животноводческих объектов. Сегодня для аграриев доступны только программы частичного компенсирования кредитов "5-7-9" и так называемые "портфельные гарантии". Однако есть надежда, что когда война закончится, развитие АПК будет в приоритете и получит достойную поддержку для возрождения.